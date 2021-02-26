Ekonomi Afet ve acil durumlar için mobil uyarı sistemi kuruluyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Afet ve acil durumlarda devreye girecek Ulusal Mobil Uyarı Sistemi kuruluyor

Afet ve acil durumlar için mobil uyarı sistemi kuruluyor

Afet ve acil durumlarda devreye girecek olan Ulusal Mobil Uyarı Sistemi UYARSİS’in Kurulması ve İşletilmesine ilişkin yönetmelik Resmİ Gazete'de yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "UYARSİS sayesinde afet veya acil durumlarda, coğrafi alan içindeki kişilerin erken uyarı mesajlarını alabilmesi mümkün olacak" dedi.,,,

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

UYARSİS'in kurulmasına ve işletimine ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yayımlanan yönetmeliğe göre, afet, acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda kullanıcıların coğrafi olarak belirli bölgelerde uyarı bildirimleri almalarını sağlayan ulusal mobil uyarı sisteminin kurulması ve işletilmesine ilişkin hususlar belirlenebilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

18 ilde 100 bin bina taşınacak: Fay Yasası'nda tarih belli oldu
EKONOMİ
18 ilde 100 bin bina taşınacak: Fay Yasası'nda tarih belli oldu

Sayan açıklamasında, "Ulusal uyarı sistemiyle operatörlerin SMS gönderim kapasiteleri artırılarak ülke genelinde tüm mobil kullanıcılara kısa bir süre içerisinde ulaşılabilecek. Sistem sadece ülke genelinde değil, anlık olarak bir bölgede, bir ilde veya ilçede bulunan kişilere de ulaşabilecek" ifadelerini kullandı.

AFET VE ACİL DURUMDA ERKEN UYARI MESAJI

Bakan Yardımcısı Sayan, uyarı sisteminin afet, acil durum ve güvenlikten sorumlu kurumların da kullanımına açık olacağını aktararak şöyle dedi:

"Bu sayede afet veya acil durum meydana geldiğinde, coğrafi alan içindeki kişilerin erken uyarı mesajlarını alabilmesi mümkün olacak. Ayrıca uyarı sistemi; afet, acil durum ve güvenlikten sorumlu kurumların kullanımına da açılabilecek. Uyarılar için; CMAS (Ticari Mobil Uyarı Sistemi), CBS (Hücresel Yayın), SMS (kısa mesaj) ve çağrı öncesi anonsu gibi yöntemler kullanılacak. Her türlü afet ve kriz karşısında, ülkemizin haberleşme altyapısının sürekliliğini sağlamak en hayati önceliğimiz. UYARSİS'in hayata geçmesi için büyük bir çaba sarf eden BTK ve ilgili tüm kurumlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Fay Yasası'nda sona gelindi: Kat sınırlaması geliyor
EKONOMİ
Fay Yasası'nda sona gelindi: Kat sınırlaması geliyor
Abone Ol Google News
Günlük kazançları 50 bin TL

Günlük kazançları 50 bin TL

Evlerinde üretip tüm Türkiye'ye satıyorlar.
Patlayansoba üç can aldı

Patlayan
soba üç can aldı

​Acı haber Denizli'nin Honoz ilçesinden geldi.
Umut mart ayında

Umut mart ayında

​İkinci el otomobille ilgili dikkat çeken açıklama.
Mobil uyarı<br>sistemi kuruluyor

Mobil uyarı
sistemi kuruluyor

​Afet ve acil durumlarda devreye girecek.
Soğuk cüzdanla<br>kara para aklama

Soğuk cüzdanla
kara para aklama

Kripto paranın mutfağında çok farklı işler dönüyor.
Biden talimat verdi

Biden talimat verdi

ABD, Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı düzenledi.
Geleceğin mucitleri yetişecek

Geleceğin mucitleri yetişecek

​Aksaray Bilim Merkezi kapılarını açıyor.
Karabağ darbesi

Karabağ darbesi

​Ağır yenilgiyle başlayan siyasi kriz askeri muhtırayla zirveye taşındı.
94 ruhunu <br>Z kuşağına taşıyacağız

94 ruhunu
Z kuşağına taşıyacağız

​Osman Nuri Kabaktepe, ilk röportajını Yeni Şafak'a verdi.
Ayasofya’da anılacak

Ayasofya’da anılacak

​Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılı.
İttifak ortağıyla ayrışıyor

İttifak ortağıyla ayrışıyor

Fezleke çıkmazına giren CHP, çıkış yolu arıyor.
Kaşıkçı cinayeti raporu

Kaşıkçı cinayeti raporu

CIA de emri verenin Prens Selman olduğuna karar verdi.
Hocalı da özgür olacak

Hocalı da özgür olacak

​Şehrin son valisi Elman Mammadov Yeni Şafak'a konuştu.
28 Şubat’la FETÖ’nün yolu açıldı

28 Şubat’la FETÖ’nün yolu açıldı

​Refahyol hükümetini yıkan darbe, etkisi hâlâ süren izler bıraktı.
Hüzün ve gurur

Hüzün ve gurur

​Hocalı'da katliama kurban giden 613 kişi bugün Bakü'de anılacak.
Halkımız hedef <br>haline geldi

Halkımız hedef
haline geldi

​Dedeağaç ABD üssü istemiyor.
Keşif yapıyordu

Keşif yapıyordu

'​Yalnız kurt' eylemcisi ağaçta yakalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.