Afetzede çocuklara teknolojik moral

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden bu yana devlet ve milletin tüm unsurları büyük bir özveri içinde çalışmaya devam ederken pek çok sivil toplum kuruluşu ile birlikte Deniz Feneri de hayırsever vatandaş ve kurumların yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. İhtiyacın büyük ve süreklilik arz ettiği deprem bölgesindeki yaşam şartlarına dikkat çeken Deniz Feneri Başkanı Mehmet Cengiz, iş dünyasına yardım çağrısında bulundu. Cengiz ayrıca, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'in desteklerini örnek göstererek, "Diğer pek çok sivil toplum kurumuna destek olduğu gibi yıllardır yetimlere 12 ay boyunca harçlık veriyor. Bugüne kadar da derneğimiz aracılığıyla binlerce koli gıdayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı." ifadelerini kullandı.