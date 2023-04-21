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Ekonomi

Afetzede çocuklara teknolojik moral

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğiyle başlatılan “Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek” projesiyle deprem bölgesindeki çocukların eğitimine katkı sunulacak. Bu amaçla ilk konteyner teknoloji sınıfı Adıyaman’da açıldı. 100 bin çocuğa ulaşılması hedeflenen projede 7-14 yaş arası çocuklara kodlama eğitimleri ve oyun terapisiyle psikososyal destek sağlanacak.

Orhan Orhun Ünal
04:00 . 21/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
“Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek” projesi.

“Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek” projesi.

Türkiye Vodafone Vakfı, çocukların rehabilitasyonu ve eğitim süreçlerinin bir şekilde devamı için Habitat Derneği iş birliğiyle 'Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek" programını başlattı. Bu kapsamda, ilk konteyner teknoloji sınıfı Adıyaman’da hizmete açılırken, 7-14 yaş arası çocuklar için müzik ve masal atölyeleri, kodlama eğitimleri ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca farklı oyun terapileriyle psikososyal destek sağlanacak.

4 İLDE TEKNOLOJİ SINIFI AÇILACAK

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Yaşadığımız felaketten sonra kaynaklarımızın büyük bölümünü deprem bölgesine kaydırmaya karar verdik. 4 ilde konteyner teknoloji sınıfı açıp, çocuklara eğitimler vereceğiz. Toplam 100 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Proje kapsamında yapılan çalışmalar Adıyaman Sultangazi Belediyesi Konteyner Kent'te, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Taha Aydoğmuş’un katılımıyla düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

BÖLGEYE MOBİL EĞİTİM TIR’I

Mobil teknoloji araçlarıyla köylere de ulaşacaklarını bildiren Süel, "Gezici eğitim çadırımız, afetten etkilenen 11 ilimizdeki köy, çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret edecek. Toplam 100 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Bunların 35 bini deprem bölgesindeki çocuklar olacak, depremden etkilenip başka illere giden 65 bin çocuğa da gittikleri illerde destek vereceğiz. Depremden etkilenen çocukların psikolojik olarak toparlanmalarına destek olmak ve eğitim süreçlerine katkıda bulunmak istiyoruz. Konteyner kentler burada olduğu sürece biz de burada olacağız" ifadelerini kullandı.

14 milyon liralık fayda

“Yarını Kodlayanlar” projesiyle, Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Bugüne kadar 81 ilde 300 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında son 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer 14 milyon liralık fayda sağladı.


Yıldız Holding'in deprem bölgesine yardımları sürüyor: Binlerce koli gıdayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdılar
Yıldız Holding'in deprem bölgesine yardımları sürüyor: Binlerce koli gıdayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdılar

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden bu yana devlet ve milletin tüm unsurları büyük bir özveri içinde çalışmaya devam ederken pek çok sivil toplum kuruluşu ile birlikte Deniz Feneri de hayırsever vatandaş ve kurumların yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. İhtiyacın büyük ve süreklilik arz ettiği deprem bölgesindeki yaşam şartlarına dikkat çeken Deniz Feneri Başkanı Mehmet Cengiz, iş dünyasına yardım çağrısında bulundu. Cengiz ayrıca, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'in desteklerini örnek göstererek, "Diğer pek çok sivil toplum kurumuna destek olduğu gibi yıllardır yetimlere 12 ay boyunca harçlık veriyor. Bugüne kadar da derneğimiz aracılığıyla binlerce koli gıdayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı." ifadelerini kullandı.


#Deprem bölgesi
#Afetzede
#Teknoloji
#Türkiye Vodafone Vakfı
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