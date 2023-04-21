Afetzede çocuklara teknolojik moral

“Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek” projesi.
Türkiye Vodafone Vakfı, çocukların rehabilitasyonu ve eğitim süreçlerinin bir şekilde devamı için Habitat Derneği iş birliğiyle 'Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek" programını başlattı. Bu kapsamda, ilk konteyner teknoloji sınıfı Adıyaman’da hizmete açılırken, 7-14 yaş arası çocuklar için müzik ve masal atölyeleri, kodlama eğitimleri ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca farklı oyun terapileriyle psikososyal destek sağlanacak.
4 İLDE TEKNOLOJİ SINIFI AÇILACAK
Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Yaşadığımız felaketten sonra kaynaklarımızın büyük bölümünü deprem bölgesine kaydırmaya karar verdik. 4 ilde konteyner teknoloji sınıfı açıp, çocuklara eğitimler vereceğiz. Toplam 100 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Proje kapsamında yapılan çalışmalar Adıyaman Sultangazi Belediyesi Konteyner Kent'te, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Taha Aydoğmuş’un katılımıyla düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.
BÖLGEYE MOBİL EĞİTİM TIR’I
Mobil teknoloji araçlarıyla köylere de ulaşacaklarını bildiren Süel, "Gezici eğitim çadırımız, afetten etkilenen 11 ilimizdeki köy, çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret edecek. Toplam 100 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Bunların 35 bini deprem bölgesindeki çocuklar olacak, depremden etkilenip başka illere giden 65 bin çocuğa da gittikleri illerde destek vereceğiz. Depremden etkilenen çocukların psikolojik olarak toparlanmalarına destek olmak ve eğitim süreçlerine katkıda bulunmak istiyoruz. Konteyner kentler burada olduğu sürece biz de burada olacağız" ifadelerini kullandı.
14 milyon liralık fayda
“Yarını Kodlayanlar” projesiyle, Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Bugüne kadar 81 ilde 300 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında son 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer 14 milyon liralık fayda sağladı.