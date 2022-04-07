Afrin’e ‘mantar’ bahçeleri kurulacak

Türkiye’nin terörden temizlediği Afrin’de çiftçilerin gelir kalemine zeytin, çileğin ardından mantar da giriyor. Afrin bölgesinde ana geçim kaynağını tarım oluşturuyor. Bölgede 150 bin hektar tarım arazisi ve 22 bin 500 çiftçi bulunuyor. Zeytini ile ön planda olan bölge iklim olarak çilek yetiştiriciliğine de uygun. Bu nedenle Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Afrin Ziraat Odası Başkanlığı iş işbirliği ile “Çilek Bahçeleri Projesi” hayata geçirildi.

BÖLGEDE TÜKETİMİ YAYGIN

Bölgede kültür mantarı tüketiminin yaygın olduğundan hareketle bu kez mantar yetiştiriciliğine odaklanıldı. Yetkili kurumlar Afrin’de mantar bahçesi projesini hayata geçirecek. İlk etapta pilot mantar çadırı kurulacak. Verim ve üreticinin ilgisine göre genişletilmesi düşünülen mantarlar, ihracat yerine iç piyasaya sunulacak.

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EKONOMİ Afrin zeytini dünyaya açılıyor