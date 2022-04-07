Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Afrine mantar bahçeleri kurulacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Afrin’e ‘mantar’ bahçeleri kurulacak

Türkiye’nin terörden temizlediği Afrin’de çiftçilerin gelir kalemine zeytin, çileğin ardından mantar da giriyor.

Abone Ol Google News
Yasemin Asan Yeni Şafak
Afrin’e ‘mantar’ bahçeleri kurulacak
ARŞİV

Türkiye’nin terörden temizlediği Afrin’de çiftçilerin gelir kalemine zeytin, çileğin ardından mantar da giriyor. Afrin bölgesinde ana geçim kaynağını tarım oluşturuyor. Bölgede 150 bin hektar tarım arazisi ve 22 bin 500 çiftçi bulunuyor. Zeytini ile ön planda olan bölge iklim olarak çilek yetiştiriciliğine de uygun. Bu nedenle Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Afrin Ziraat Odası Başkanlığı iş işbirliği ile “Çilek Bahçeleri Projesi” hayata geçirildi.

BÖLGEDE TÜKETİMİ YAYGIN

Bölgede kültür mantarı tüketiminin yaygın olduğundan hareketle bu kez mantar yetiştiriciliğine odaklanıldı. Yetkili kurumlar Afrin’de mantar bahçesi projesini hayata geçirecek. İlk etapta pilot mantar çadırı kurulacak. Verim ve üreticinin ilgisine göre genişletilmesi düşünülen mantarlar, ihracat yerine iç piyasaya sunulacak.

Afrin zeytini dünyaya açılıyor
EKONOMİ
Afrin zeytini dünyaya açılıyor

Afrin’e çilek bahçeleri
DÜNYA
Afrin’e çilek bahçeleri
Ekipler seferber oldu

Ekipler seferber oldu

​Kar eriyince şehir su atında kaldı.
Orucunu açtıDevler Ligine damga vurdu

Orucunu açtı
Devler Ligi'ne damga vurdu

​Real Madrid'in Müslüman futbolcusu Devler Ligi'nde yıldızlaştı.
CHPli Özelden Bedava traktörler nerede sorusuna yanıt: Onu çarpıcı olsun diye yazdık

​ABD Dışişleri Bakanlığı: Çıkarlarımızla uyumlu.

Düdük çalacak <br>yeri buldu!

Düdük çalacak
yeri buldu!

​Süper Lig'den kovulmuştu yeni ligine gidiyor.

Fatih'in emanetleri emin ellerde

Fatih'in emanetleri emin ellerde

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Fatma Sultan Türbesi'ni restore ediyor.

Güven oylamasından kaçmak için 220 milyonluk ülkeyi belirsizliğe sürüklüyor.

Kimse yüzüne bakmıyor

Kimse yüzüne bakmıyor

Dünya yıldızı futbola veda edebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerine seslendi.

​Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Ukrayna-Rusya' açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.