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Ekonomi Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinde tarih belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinde tarih belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA DHA
Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 3 Eylül’de başlıyor.
Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 3 Eylül’de başlıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Selçuk, açıklamasında, "Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül'den itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi.

IBAN bilgileri bulunmayanlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Selçuk, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0-2-4 olanlara 3 Eylül’de, 6-8 olanlara 4 Eylül'de ödemeler yapılacak" dedi.

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