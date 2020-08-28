Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinde tarih belli oldu

Bakan Albayrak'tan infografikli 'vergi' paylaşımı: Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2002'de toplanan her 100 lira verginin sadece 14,3 lirası hizmet için harcanırken, 2019'da 85,2 lirasının sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanıldığını belirterek 'Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur.' ifadesini kullandı. Albayrak, Twitter hesabından, vergi geliri ile gelir ve kar üzerinden alınan vergilerin, OECD ülkelerinin yanı sıra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığı videolu grafik paylaştı.



