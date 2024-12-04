AK Parti'den asgari ücrette 'refah payı' açıklaması: Cumhurbaşkanımız devreye girer

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, gerek duyulması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni asgari ücrette düzenleme yapabileceğini belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'asgari ücrete refah payı' uygulamasına ilişkin ilk sinyalleri verdi ve gerektiği takdirde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni asgari ücretle ilgili bir düzenleme yapabileceğini açıkladı.
Asgari ücretle ilgili kamuoyunda tartışmalar sürerken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
10 Aralık'ta yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesinde, milyonlarca çalışan
"asgari ücret ne kadar olacak?"
sorusunun cevabını merak ederken, Dağ, yeni ücretin belirlenmesinde asıl önemli olanın rakamdan çok oranlar olduğunu belirtti.
Mynet’e konuşan Hamza Dağ
"Asgari ücretin belirlenmesi açık ve net bir süreç. İşveren ve işçi temsilcileri önümüzdeki günlerde bir araya gelip, mevcut ve beklenen enflasyonu da göz önünde bulundurarak tüm verileri masaya yatıracaklar"
dedi.
"Miktarı değil oranı önemli"
"Miktarı değil oranı önemli"
"Burada asgari ücretin miktarından daha çok oran daha önemli. Birçok kimsenin sigortası asgari ücretten gösteriliyor olsa da biz biliyoruz ki çoğu sektörde özellikle sanayi alanında, hizmet sektöründe de asgari ücretle maaş alan kişi sayısı sigorta sayısından çok çok daha az. Miktar konusunda benim bir şey söylemem doğru değil"
diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı şunları dile getirdi:
"Dolayısıyla burada asgari ücretin miktarından daha çok oran önemli! Üst gelir grubundaki insanların da asgari ücretten yukarıda maaş alanların oranları da bu oran üzerinden belirleniyor. Bu oran konusunda işçi ve işveren temsilcileri talepleri ortaya koyacaklar."
"Cumhurbaşkanımız devreye girer"
"Cumhurbaşkanımız devreye girer"
Asgari ücret zammının henüz hangi oranlardan pazarlığa başlayacağı bilinmezliğini korusa da masadan çıkacak düşük zam oranına karşı çalışanların beklentisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelecek refah payı artışı. Bu konudaki beklentilere ilişkin de açıklamada bulunan Hamza Dağ,
"Kamuda hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, hem de önceki yıllarda özellikle pandemiden sonra çok ciddi enflasyonla karşı karşıya kaldığımızda Cumhurbaşkanımız da devreye girmişti. Yine ihtiyaç gördüğünde Cumhurbaşkanımız devreye girer. Burada oran konusunda bir karar verilecek."
dedi.
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