Akbank Genel Müdürü Kaan Gür: Enflasyon hedefinde mutabıkız

Akbank, yeni dönem strateji ve hedeflerini açıkladı. Geçtiğimiz ekimde Akbank Genel Müdürlük koltuğuna oturan Kaan Gür, 2023 yılı finansallarını değerlendirdi ve bu yılki iş akışına ilişkin önemli bir projeksiyon sundu. Dün İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında Genel Müdür Gür, soruları cevaplandırırken bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

NORMALLEŞME DÖNEMİNDEYİZ

Merkez Bankası yönetimini ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı enflasyonu düşürme konusunda kararlı gördüğünü belirten Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, “Merkez Bankası enflasyon için çok net bir hedef gösterdi; yüzde 36. Biz bunda mutabıkız ve bunun gerçekleşmesi konusunda da inancımız var. Çünkü yeni ekonomi yönetiminin tamamı çok etkin ve duruma hakim. Dolayısıyla orada inanılmaz bir kararlılık var” dedi. Gür, enflasyon hedeflerine göre kredi planlaması yaptıklarını da ifade etti. “Normalleşme denemi içerisindeyiz” diyen Gür, Merkez Bankası önümüzdeki yılların politikalarına temel teşkil edecek önemli adımlar attığını dile getirdi.

YÜZDE 36’YI, 15’İ, 9’U DÜŞÜNÜN

Gür, bugünkü koşullarda kredi kullandırmada zorluk çekip çekmediklerine ilişkin soruya cevap verirken, “Bankacılar olarak yüksek faiz ortamı arzuladığımız bir durum değil. Enflasyon hedeflerine bakalım. Mayıstan sonra bazın da etkisiyle enflasyonda bir düzelme olacak. Bu yıl için yüzde 36, gelecek yıl yüzde 15 ve 2026’da yüzde 9. Bunları düşünün. Faizin de ineceğine inanıyoruz. Böyle bir ortamda vadesine göre kredi planlamaları yapıyoruz. Kurun da enflasyonun bir tık altında seyretmesini bekliyorum” dedi.

MERKEZ'İN KARARLARI KREDİ İŞTAHINI ARTIRIR

2023'ün Haziranı'ndan itibaren bir normalleşme döneminde olduklarını belirten Gür, "Parasal sıkılaştırmaya yönelik ciddi bir program uygulanıyor. Hem para politikaları hem de maliye politikaları son derece eş güdümlü bir şekilde, önümüzdeki 3 yılın ortamını bugünden düzeltmeye yönelik adımlarla uygulanıyor. Çok da ciddi bir kararlılık var. Şubat başında alınan yeni kararlar dolayısıyla bankacılık sisteminin, zorunlu karşılıklar kaynaklı maliyet baskıları belli bir noktada desteklenmiş durumda. Bu da krediye olan iştahı biraz daha yukarı çekecektir" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’DE BÜYÜK BİR POTANSİYEL VAR

Gür, Dünya Bankası'na göre küresel büyümeye destek vermesi beklenen gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye’nin de bulunduğunu dile getirdi. Gür, şöyle devam etti: “Yurt dışından yatırımları finanse edecek kaynak sağlamak büyümeyi destekleyecek. Biz de bu sorumlulukla hareket edip desteğimizi sürdüreceğiz. Kendi potansiyelimizi Türkiye’nin sunduğu fırsatlarla birleştireceğiz.” Türkiye’nin turizm, uluslararası doğrudan yatırım, pay piyasası ve sendikasyon yoluyla döviz çeken bir ekonomiye sahip olduğuna dikkat çeken Gür, “Burada en kritik konu; Türkiye’nin uluslararası rekabetçiliğini kaybetmemesidir" dedi.

En büyük özel banka hedefine yolculuk

Türkiye’nin en büyük özel bankası olmayı hedeflediklerini belirten Kaan Gür, “Geçmişten gelen mirasımızla, vizyonumuzu ve beklentilerimizi üzerine inşa ettiğimiz çok sağlam bir temele sahibiz. Bu temelin üzerinde bankamızı çok daha iyi noktalara taşımayı hedefliyoruz.Akbank, en büyük banka olmak için yola çıktı. Müşterilerimizin teveccühü ile bu amacımıza rahatlıkla ulaşacağımıza yürekten inanıyorum”

diye konuştu.

Ekonomiye 1,2 trilyon TL destek sunduk

Akbank 13 bin kişilik güçlü ve yetkin ekibiyle Türkiye’ye sunduğu değeri zenginleştirmeye devam ettiğini belirten Gür, “2023’te Türk ekonomisine 962 milyar TL’si nakdi olmak üzere 1,2 trilyon TL kredi desteği sağlamaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizde özel sektöre verilen toplam nakdi kredilerin %15’ini biz sağlıyoruz. Tüketici kredileri hacmimiz %121 artışla 318 milyar TL’ye, KOBİ nakdi kredi desteğimiz ise %49 artarak 134,4 milyar TL'ye yükseldi” dedi.

Son 2 yılda 4.6 milyon müşteri artışı

Akbank’ın dinamizmini dijital ve yenilikçi hizmetleriyle koruduğuna vurgu yana Kaan Gür, şunları söyledi: “Bu da hızla artan müşteri sayılarına yansıyor. 2022 ve 2023 yıllarında toplamda 4.6 milyon net müşteri kazandık. Böylece sadece son 2 yılda aktif müşteri bazımız %55 arttı. Son 4 yılda teknolojimize 700 milyon dolar üzerinde bir yatırım gerçekleştirdik. 2024’te teknolojiye 200 milyon dolar üzerinde yatırım yapacağız."







