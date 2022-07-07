Ekonomi Akçansa otonomla maliyetleri düşürdü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akçansa otonomla maliyetleri düşürdü

Sabancı Grubu iştiraklerinden çimento üretimi yapan Akçansa, otonom teknolojiyle yaptığı üretimle çevreye duyarlı bir yaklaşım sergiliyor.

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Mehmet Ali Parto Yeni Şafak
Akçansa otonomla maliyetleri düşürdü
Çanakkale Limanı

Sabancı Grubu iştiraklerinden çimento üretimi yapan Akçansa, otonom teknolojiyle yaptığı üretimle çevreye duyarlı bir yaklaşım sergiliyor. Çanakkale fabrikasında, 583 bin ton atığın yakılmasıyla ve rüzgardan ürettiği enerjiyle toplam ihtiyacının yüzde 22 elektriğini kendi kendilerine karşıladıklarını söyleyen Akçansa Genel Müdürü M. Zeki Kanadıkırık, “2030 yılı sürdürülebilirlik hedeflerimizde alternatif yakıt kullanımında yüzde 35, alternatif ham madde kullanımında yüzde 15 hedefimiz bulunuyor. Otonom teknoloji ve sürdürülebilir yaklaşımımızla yılda 28 bin 100 ton karbondioksit miktarda emisyonu azaltıyoruz” diye konuştu. Kanadıkırık, Otonom Expert Sistem sayesinde ilk aşamada yüzde 3 kapasite artışı, değişken giderlerde yüzde 1,2 düşüş ve elektrik tüketiminde yüzde 1,1 azalma sağlandığını belirtti.

M. Zeki Kanadıkırık
M. Zeki Kanadıkırık

ÇİMENTO FİYATINI KÖMÜR YÜKSELTTİ

Sektörle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Kanadıkırık, en çok ihracat yaptıkları pazarlardan bahsetti. Kanadıkırık, “Ana pazarımız ABD daha sonra İsrail ve Afrika, ardından da İtalya geliyor. Son yıllarda Çin’in kapanması, enerji fiyatlarındaki artış, doğal olarak sektördeki dengeleri değiştirdi. Kömür fiyatlarındaki yükseliş çimento fiyatlarına da büyük oranda yansıdı” ifadelerini kullandı.

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