Ekonomi Akıllı telefon üreticisi Tecnodan Türkiye hamlesi 25 milyon dolardan fazla yatırım yapacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akıllı telefon üreticisi Tecno'dan Türkiye hamlesi: 25 milyon dolardan fazla yatırım yapacak

Akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye'de yerli üretim için 25 milyon dolardan fazla yatırım yapacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tecno üretim planlaması için gerekli adımlar çoktan atıldı ve ilk yerli Tecno, mart ayı içerisinde üretilmiş olacak.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Akıllı telefon üreticisi olan Tecno, Türkiye'de 25 milyon dolardan fazla yatırım yapmak için harekete geçti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tecno üretim planlaması için gerekli adımlar çoktan atıldı ve ilk yerli Tecno, mart ayı içerisinde üretilmiş olacak.

Tecno Türk ekonomisine güveniyor

Bu somut adımla birlikte Tecno, Türk ekonomisine olan güvenini ifade ederken, hatırı sayılır miktarda iş imkanı oluşturacak ve Türk tüketicisinin beklentilerine kulak veren, pazara uyumlu cihaz üretecek. Bu yatırım hamlesi, markanın Türk pazarında önemli bir oyuncu olma kararlılığını gösteriyor.

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Birçok dünya markasının global sponsoru

Dünyada tanınan, Manchester City gibi birçok dünya markasının global sponsoru olan Tecno, aralık ayında Türk pazarı ile 3 modeli sayesinde tanışmıştı. Hemen ardından Türkiye'deki yerli ortağı ile birlikte üretim sürecini hemen başlatarak Türk tüketicisinin yakından tanıdığı, tercih ettiği, yerli bir marka olmayı hedefliyor.

Üretim üssü olacak

İstanbul Pendik'te olacak fabrika, öncelikli olarak Türk tüketicisinin hem fiyat hem kalite beklentilerine hizmet vermek ve aynı zamanda Avrupa pazarına dağıtım sağlayacak bir üretim üssü olmak için kuruluyor.

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