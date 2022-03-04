​Akıncı daha güçlü geliyor

Bayraktar AKINCI Taaruzi İnsansız Hava Aracı’nın (TİHA) yeni modeli AKINCI B’nin ilk uçuş testi Çorlu’daki hava üssünde tamamladı. 2 adet 750 HP olmak üzere 1500 HP motor gücüne sahip B modeli, sınıfının en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek muharip uçağı olacak. Testte Bayraktar AKINCI B TİHA 1 saat 16 dakika havada kaldı.
İKİ ÜLKEYE İHRACAT
AKINCI B, ilk uçuşunda aerodinamik parametre tanımlama testlerini de başarıyla tamamladı. Uçuş testini yöneten Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, “AKINCI B toplamda 1500 beygir gücüne sahip daha güçlü bir versiyon. Gökyüzüyle buluşan AKINCI B test manevralarını başarıyla tamamlayıp ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. AKINCI TİHA için bir ihracat sözleşmesi daha imzalandı. Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA için 2 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandığını duyurdu. AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023’ten itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor.
C MODELİ YOLDA
AKINCI B’den sonra AKINCI C TİHA da gökyüzüyle buluşacak. Selçuk Bayraktar, AKINCI C’nin 2 adet 950 HP motora sahip 1900 HP gücünde olacağı bilgisini verdi. 1900 HP gücündeki AKINCI C TİHA da yakın zamanda gökyüzüyle buluşacak.