​Akıncı daha güçlü geliyor

Bayraktar AKINCI Taaruzi İnsansız Hava Aracı’nın (TİHA) yeni modeli AKINCI B’nin ilk uçuş testi Çorlu’daki hava üssünde tamamladı. 2 adet 750 HP olmak üzere 1500 HP motor gücüne sahip B modeli, sınıfının en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek muharip uçağı olacak. Testte Bayraktar AKINCI B TİHA 1 saat 16 dakika havada kaldı.

OYNAT 01:25 Selçuk Bayraktar paylaştı: AKINCI B ilk uçuşunu başarıyla tamamladı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) B modeli gökyüzüyle buluştu. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda AKINCI B'nin uçuş görüntülerine yer verdi. Bayraktar paylaşımına, 'AKINCI B: Kendi sınıfında dünyadaki en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek Taarruzi İnsansız Hava Aracı. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı! Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun.' notunu düştü. BiP'te paylaş

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İKİ ÜLKEYE İHRACAT

AKINCI B, ilk uçuşunda aerodinamik parametre tanımlama testlerini de başarıyla tamamladı. Uçuş testini yöneten Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, “AKINCI B toplamda 1500 beygir gücüne sahip daha güçlü bir versiyon. Gökyüzüyle buluşan AKINCI B test manevralarını başarıyla tamamlayıp ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. AKINCI TİHA için bir ihracat sözleşmesi daha imzalandı. Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA için 2 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandığını duyurdu. AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023’ten itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor.

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C MODELİ YOLDA

AKINCI B’den sonra AKINCI C TİHA da gökyüzüyle buluşacak. Selçuk Bayraktar, AKINCI C’nin 2 adet 950 HP motora sahip 1900 HP gücünde olacağı bilgisini verdi. 1900 HP gücündeki AKINCI C TİHA da yakın zamanda gökyüzüyle buluşacak.