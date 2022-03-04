Ekonomi Akıncı daha güçlü geliyor
SAVUNMA SANAYİ

Akıncı daha güçlü geliyor

900 HP’lik Akıncı TİHA’nın 1500 HP gücündeki B versiyonu gökyüzüyle buluştu. AKINCI B TİHA ilk uçuşunda 1 saat 16 dakika havada kaldı, aerodinamik parametre tanımlama testlerini tamamladı. Selçuk Bayraktar, Akıncı için 2 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

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Yusuf Özdemir Yeni Şafak
​Akıncı daha güçlü geliyor
AKINCI B TİHA

Bayraktar AKINCI Taaruzi İnsansız Hava Aracı’nın (TİHA) yeni modeli AKINCI B’nin ilk uçuş testi Çorlu’daki hava üssünde tamamladı. 2 adet 750 HP olmak üzere 1500 HP motor gücüne sahip B modeli, sınıfının en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek muharip uçağı olacak. Testte Bayraktar AKINCI B TİHA 1 saat 16 dakika havada kaldı.

Selçuk Bayraktar paylaştı: AKINCI B ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
OYNAT 01:25
Selçuk Bayraktar paylaştı: AKINCI B ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) B modeli gökyüzüyle buluştu. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda AKINCI B'nin uçuş görüntülerine yer verdi. Bayraktar paylaşımına, 'AKINCI B: Kendi sınıfında dünyadaki en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek Taarruzi İnsansız Hava Aracı. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı! Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun.' notunu düştü.

İKİ ÜLKEYE İHRACAT

AKINCI B, ilk uçuşunda aerodinamik parametre tanımlama testlerini de başarıyla tamamladı. Uçuş testini yöneten Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, “AKINCI B toplamda 1500 beygir gücüne sahip daha güçlü bir versiyon. Gökyüzüyle buluşan AKINCI B test manevralarını başarıyla tamamlayıp ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. AKINCI TİHA için bir ihracat sözleşmesi daha imzalandı. Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA için 2 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandığını duyurdu. AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023’ten itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor.

C MODELİ YOLDA

AKINCI B’den sonra AKINCI C TİHA da gökyüzüyle buluşacak. Selçuk Bayraktar, AKINCI C’nin 2 adet 950 HP motora sahip 1900 HP gücünde olacağı bilgisini verdi. 1900 HP gücündeki AKINCI C TİHA da yakın zamanda gökyüzüyle buluşacak.

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