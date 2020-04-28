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Ekonomi Alacak sigortası KOBİlerin hayat sigortası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Alacak sigortası KOBİ’lerin hayat sigortası

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, geçtiğimiz haftalarda hayata geçirilen yeni düzenlemelerle alacak sigortasının KOBİ’lere merhem olacağını söyledi. Benli, alacak sigortasının KOBİ’lerin hayat sigortası olduğu ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Atilla Benli
Atilla Benli

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, yaşanan COVID-19 salgınının başta KOBİ’ler olmak üzere tüm reel sektöre olumsuz tesir ettiğini belirterek, hem 25 Mart 2020 tarihli Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin hem de 30 Mart 2020 tarihli Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Cumhurbaşkanı Kararı’nın KOBİ’lerin salgın nedeniyle oluşabilecek muhtemel olumsuzluklarına merhem olacağını söyledi. Atilla Benli şirketlerin bilançolarının yaklaşık yüzde 40’ını alacaklarının oluşturduğu düşünüldüğünde alacak yönetiminin her geçen gün çok daha önemli hale geldiğini belirtti.

ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER KAPSAMDA

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile mevcutta yıllık net satış hasılatı 25 milyon liranın altında olan mikro ve küçük işletmeleri kapsayan sistemin, yıllık net satış hasılatının 125 milyon liraya artırılması ile orta büyüklükteki işletmeleri de kapsayacak şekilde genişletildiğine değinen Benli, alacak sigortası talebinde bulunan işletmelerin vadeli satışlardan elde ettiği cirosuna göre alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limitine sahip olabileceğini belirtti. Diğer yandan Sistem’in web sitesi olan www.alacaksigortasi.gov.tr üzerinden hasar başvurularının çevrimiçi olarak alınmaya başladığını dile getiren Benli bu sayede sigortalıların web sitesindeki bağlantıyla hasar başvurularını kendilerinin yapabileceğini ifade etti.

REASÜRANS DESTEĞİ SAĞLANDI

  • Atilla Benli, “Risklerin hasar prim oranı, Olağandışı Riskler Yönetim Merkezinin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin yüzde 50’lik kısmını oluşturan pay için yüzde 75 ve üzeri, kalan yüzde 50’lik kısmını oluşturan pay için yüzde 110 ve üzeri için reasürans desteği taahhüt edilecek. Reasürans desteği ihtiyacı ortaya çıktığında söz konusu tutar, merkezin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanacak, ayrıca tanımlanan devlet desteğine ek olarak, sunulan güvenceye yerli ve uluslararası reasürans şirketleri de katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.

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