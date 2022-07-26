Alışverişten kıstık salondan vazgeçmedik

Yaz ayları ile birlikte düğün sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’de yılda ortalama 600 bin çift dünya evine girerken, evlenmenin maliyeti de artıyor. Pandemi öncesinde 100-150 bin lira olan yuva kurmanın maliyeti bugünlerde 350 bin liraya kadar çıktı. Sektör temsilcileri, çiftlerin maliyetleri düşürerek evliliğe yelken açtıklarını söylüyor.

DÜĞÜNLERE İLGİ SÜRÜYOR

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, düğün sezonunun açılmasıyla birlikte sektörde bir hareketlilik olduğunu söyledi. Yaşanan fiyat artışlarının düğün yapacak çiftleri etkilediğini kaydeden Sönmez, “Altın ve beyaz eşya fiyatları önemli oranda attı. Pandemi öncesine göre düğün sayısında yüzde 20'lik bir düşüş var. Ancak insanlar evlilikten asla vazgeçmiyorlar, daha ekonomik ürünlere yöneliyorlar. Tüm bunlara karşın salon düğününe ilgi sürüyor. Şu an İstanbul'da salonların doluluk oranı yüzde 80" dedi.

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Adem Sönmez

SATIŞLAR İVME KAZANDI

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, düğünlerin başladığı mayıs ayından bu yana sektörde hareketliliğin yaşandığını söyledi. Atayık, “Ramazan Bayramı sonrası altın satışları ivme kazandı. Gurbetçi vatandaşlarımızın da gelmesi satışlarımıza pozitif etki yaptı. Genel perakende satışlarda geçtiğimiz yılın biraz gerisinde kalmamıza rağmen yine de ağustos ve eylül aylarıyla ilgili olumlu beklentilerimiz var” diye konuştu. Mustafa Atayık, fiyat dalgalanmaları nedeniyle yatırımlık olarak satın alınan çeyrek ve gram altınlara ilginin sürdüğünü kaydetti.

İlgi zincirli ve taşlı setlere yöneldi

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, 22 ayar bilezik, hafif konseptte tasarlanan fantezi modellerin yanı sıra incili takı, tektaş, beştaş ve bagetli ürünlere talebin sürdüğünü söyledi. Atayık, “Ayrıca, ekonomik fiyat aralıklarıyla gümüş takılar ve düğün-nişan törenleri için gümüş eşya ürünlerine de ilgi var. Mevcut ekonomik koşullar nedeniyle takı miktarında azalma söz konusu.

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Mustafa Atayık

Örneğin; düğün alışverişi için 5 bilezik alanlar, bunu 2-3 bileziğe indirdi. Piyasada 6-7 yıldır tuğralı kolye ve setlere ilgi vardı. Bu yıl, bu ilginin biraz daha zincirli ve taşlı setlere doğru kaydığını söyleyebiliriz” dedi.

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