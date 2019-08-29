Altay tankına Aselsan desteği

Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Altay tankının birçok kısmının Aselsan'ın sorumluluğu içinde olduğunu anlatarak, şunları kaydetti: "Altay tankının önemli görev yükü Aselsan tarafından sağlanıyor olacak. Haberleşme sistemlerinden çeşitli disiplinlerdeki sensörlere kadar, atış kontrol cihazları ve stabilize silah sistemi olan kule sistemlerinin sağlanması bu unsurlar arasında yer alacak. Bu unsurları üretebiliyor olmakla birlikte bunların birbiriyle koordineli çalışmasının da önemi var. Taktik sahada bunları çalıştırabilmek önemli. Bunların yazılımları da şirketimizin mühendislerince geliştiriliyor." Aselsan'ın ortak faaliyet yürüttüğü şirket, teknopark ve üniversitelerden bahseden Görgün, şirketin bu alanda Türkiye'nin önemli kurumlarından olduğunu ifade etti. Görgün, 1 milyar 430 milyon dolar olan 2017 yılı cirosunun 2018 yılında 1 milyar 872 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, 64 ülkeye ihracat yaptıklarını bildirdi. Gelirlerinin yaklaşık yüzde 10'unun ihracattan kaynaklandığını belirten Görgün, geçen yıl 474 milyon dolar olan Ar-Ge bütçelerinin yaklaşık 400 milyon dolarının dış kaynaklı olduğunu sözlerine ekledi.

EKONOMİ ALTAY tankının T3 üretiminde insansız kuleler olacak