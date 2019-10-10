Alternatif turizmin gözü Uzak Doğu'da

Dünya nüfusunun yüzde 24’ünü oluşturan Müslüman nüfus oranı 1.8 milyara, bu kesime hizmet eden helal pazarı da 4 trilyon dolara yükseldi. Tükiye'nin 2018 yılında Müslüman seyahat pazarından 7 milyon turistle 9 milyar dolar gelir elde ettiği alanda, turizmciler daha fazla pay almak için çalışmalarını hızlandırdı.

Sektör temsilcileri, dünyanın dördüncü en kalabalık ülkesi olan ve aynı zamanda en yoğun Müslüman nüfusuna sahip Endonezya’ya önemli bir ziyarette bulundu. Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Geçerler, Başkan Vekili Taner Aydın ve Genel Sekreter Emrullah Ahmet Turhan’dan oluşan heyet, Indonesia Halal Lifestyle Center’ın (IHLC) misafiri olarak Cakarta’da önemli temaslarda bulundu. Heyet’in ziyaret ettiği kurumlardan biri de Helal belgelendirme faaliyetleri yapan Bogor Üniversitesi oldu.

TÜRKİYE TURİZMİ TANITILDI

Ülkedeki temasları hakkında bilgi veren IHATO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Geçerler, ‘Halal Tourism Benchmarking Workshop’ çalıştayında Türkiye'nin helal turizm konusundaki faaliyetleri, otel, acenta uygulamaları ve helal turizm turist profili raporunun sunumları yaptıklarını söyledi. IHLC ve IHATO arasında iş birliği ve ortak çalışmalar protokolü imzalandı. Burada ne gibi çalışmalar yapılabileceği konusunda görüşmeler yapan sektör temsilcileri, Endonezya ulema heyeti hakkında da bilgi alarak, 3. Helal Turizm Kongresi’nde ortak çalışmalar yapmak adına karşılıklı kararlar aldı. Burada Endonezya Seyahat Acentaları Birliği ile bir toplantı gerçekleştiren heyet, Endonezya acentalarına Türkiye’deki oteller ve uygulanabilecek paketler hakkında bilgi verildi. Aynı zaman da Tatilal Yönetim Kurulu Başkanı da olan Taner Aydın, seyahate ilişkin, “Bu görüşmelerin neticesini 2020 sezonunda Endonezya’dan gelen turist sayısında artış bekliyor, ülke ekonomisine katkı olarak yansıyacağını öngörüyoruz” dedi.

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