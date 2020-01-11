Altı ayda teslim

Bir asırda 56 büyük deprem yaşayan ve 80 binin üzerinde vatandaşını kaybeden Türkiye, depremle sarsılan ülkelerin yardımına koşmaktan geri durmuyor. Doğal afetlerin sıkıntı ve acıların herkesten daha çok farkında olan Türkiye, depremle sarsılan Arnavutluk’un acısını paylaştı. Türkiye; 26 Kasım’da yaşadığı büyük bir depremle sarsılan Arnavutluk’a 500 konut sözü vermişti.

İMKÂNLARIMIZI SEFERBER ETTİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Arnavutluk makamlarıyla yürüttüğü ortak çalışmayla yapılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Türkiye; söz verdiği gibi Arnavutluk’ta konut inşa çalışmalarına başlamak için yaptığı hazırlıkları tamamladı. Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ile makamında görüştükten sonra ortak açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem sonrası Türkiye’nin tüm imkânlarını Arnavutluk için seferber ettiğini söyledi.

ALTI AYDA HAZIR OLACAK

Türkiye’nin bölgeye bin 500’e yakın çadır gönderdiğini anlatan Murat Kurum, “Bize verilecek yer teslimiyle birlikte Arnavutluk kültürüne uygun şekilde mahalle yaşantısını sergileyecek zemin artı üç, zemin artı dördü geçmeyecek örnek bir proje uygulamak istiyoruz. Bu çerçevede ocak ayı sonu itibariyle başlayıp en geç altı ay içerisinde projelerimizi yapıp Arnavutluklu kardeşlerimize en kısa zamanda vermiş olacağız” dedi.

TOKİ TECRÜBESİYLE İNŞA EDİLECEK

Çalışmaları TOKİ aracılığıyla yürüteceklerini belirten Bakan Kurum, “Yapım sürecinde uygulamaları, Bakanlığımıza bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız yapacak. Türkiye’de toplamda 860 bini konut alanı olmak üzere; 1 milyonun üzerinde bağımsız bölümün inşasını başarıyla gerçekleştirdik. Ayrıca yurt dışında muhtelif doğal afetler sonrasında, insani yardım amacıyla Endonezya’da 1.050, Sri Lanka’da 500, Pakistan’da 4.620 adet konutun yapımını, gerekli sosyal donatılarıyla birlikte tamamladık. Yine Somali’de 200 yataklı hastane, Sağlık Meslek Yüksek Okulu ve ibadethane tesislerinin yapımını gerçekleştirdik. TOKİ’nin bu teknik tecrübe ve uygulama pratiğinin Arnavutluk’ta da başarıyla hayata geçirileceğini belirtmek isterim” dedi.

İNCELEMELER TİRAN VE DURRES’TE YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla, 500 konutun Türkiye tarafından yapılması için, gerekli resmi girişimleri başlattıklarını vurgulayan Bakan Kurum, bakanlığın Toplu Konut İdaresi başkanlığından teknik bir heyetin, deprem bölgesinde iki ayrı tarihte incelemelerde bulunduğunu söyledi. Kurum, “Bakanlık olarak; Tiran ve Durres şehirlerinde toplamda bin 150 yapı ile yaklaşık 6 bin bağımsız bölümün incelemesini tamamlamış olduk” bilgisini verdi.

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İmzalar bugün atılıyor

Murat Kurum

Bakan Murat Kurum, temasları kapsamında dün Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ve Arnavutluk Çevre ve Turizm Bakanı Blendi Klosi ile de görüştü. Bakan Kurum ile beraberindeki heyet bugün ise Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın katılacağı törende proje protokolünü imzalayacak. Proje, Arnavutluk’un Laç bölgesinde hayat bulacak.

Ahmetaj: Örnek bir proje olacak

Türkiye’ye teşekkür eden Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj, görüşmede 500 konut yapma taahhüdüyle ilgili ayrıntıların ele alındığını ifade ederek, “Yapılacak proje diğer bölgelere de örnek teşkil edebilir. TOKİ tarafından yapılacak projenin temmuz ayında bitirilmesi planlanıyor. Yılın sonuna kadar köyde yaşayan vatandaşlar evlerine kavuşacak” ifadelerini kullandı.