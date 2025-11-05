Altı bin yeni fabrikada 250 bin kişiye iş

Bakan Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgelerindeki (OSB) yatırım alanlarını çevrimiçi ortamda girişimcilerin erişimine sunma uygulamasının sürdüğünü belirterek, “191 OSB’de 21,7 milyon metrekarelik 1927 yatırım yeri için 5 bin 318 sanayicimiz başvuru yaptı. 59 OSB’de ise 35,6 milyon metrekare alan için 1433 ön tahsis başvurusu yapıldı” dedi.