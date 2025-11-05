Yeni Şafak
Altı bin yeni fabrikada 250 bin kişiye iş

Altı bin yeni fabrikada 250 bin kişiye iş

04:005/11/2025, Çarşamba
Mehmet Fatih Kacır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bakanlığının 2026 bütçesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sundu.

Organize sanayi bölgelerinin sayısının 371’e, endüstri bölgelerinin sayısını 52’ye çıkardıklarını ifade eden Kacır, son bir yılda 9 OSB, 8 endüstri bölgesi ve 11 sanayi alanı ilan edildiğini vurguladı. 60 bine yakın fabrikanın üretimde olduğu OSB’ler ile endüstri bölgelerinin büyüklüğünün 155 bin hektara çıkarıldığını belirten Kacır, organize sanayi bölgelerinde, 250 bin kişiye istihdam sağlayacak 6 bin fabrikanın inşa sürecinin devam ettiğini söyledi.

TOGG SEGMETİNDE LİDER

Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg’un satışları hakkında bilgi veren Kacır, “Bugüne kadar 75 binden fazla Togg yollara çıktı. Togg, satışa çıktığı günden bu yana elde ettiği yüzde 25’in üzerinde pazar payıyla elektrikli otomobil segmentinde lider oldu” dedi.

SANAYİDE 200 BİN ROBOT KULLANILACAK

Mevcutta 250 megavat olan veri merkezi kapasitesinin yeni yatırımlarla 2030 yılına kadar 1 gigavata yükseltileceğini belirten Kacır, endüstriyel robot üretimine yönelik yatırımlarla 2030 yılında sanayide 200 bin robotun kullanılmasının sağlanacağını ifade etti. Tasarımı tamamlanan 600 kilovat gücündeki hidrojen motorunun üretimini yıl sonuna kadar TÜBİTAK RUTE’de gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

191 OSB’YE 5 BİN 318 BAŞVURU

  • Bakan Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgelerindeki (OSB) yatırım alanlarını çevrimiçi ortamda girişimcilerin erişimine sunma uygulamasının sürdüğünü belirterek, “191 OSB’de 21,7 milyon metrekarelik 1927 yatırım yeri için 5 bin 318 sanayicimiz başvuru yaptı. 59 OSB’de ise 35,6 milyon metrekare alan için 1433 ön tahsis başvurusu yapıldı” dedi.


