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Altın fiyatları 28 Ağustos: Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar

Altın fiyatları yükseldi

Altın fiyatlarındaki değişim yatırımcıların kafalarındaki soru işaretlerini artırırken yatırımcılar gelecekte altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi sorusunun cevabını arıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, Fed politikasında değişikliğe ilişkin açıklamalarının ardından dolar zayıflayınca, spot piyasada altının ons fiyatı 1,964.74 dolara kadar çıktıktan sonra 1,955 - 1,960 dolar aralığına çekildi. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,27 artışla 461,50 liradan tamamladı. İşte gram ve çeyrek altın fiyatları ile gelecekle ilgili uzmanların görüşleri.

Haber Merkezi AA
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,27 artışla 461,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 748,00 lira, Cumhuriyet altını 3.061,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,27 yükselişle 461,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


28 Ağustos Cuma gram ve çeyrek altın fiyatları


Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 461,30 461,50
Cumhuriyet Ata Lira 3.040,00 3.061,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 421,00 425,00
Lira(Tam) Ziynet 2.971,00 2.991,00
Yarım Ziynet 1.486,00 1.496,00
Çeyrek Ziynet 743,00 748,00

Altın ve dövizdeki yükseliş çelik kasa imalatçılarına yaradı
FOTOĞRAF 8
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Gaziantep’te üretilerek 42 ülkeye ihracatı yapılan çelik kasalar, yükselişe geçen altın ve döviz ile birlikte yüzde 20 talep artışı yaşıyor. Yatırımcılar, altın ve döviz satışında yüzde 1 vergi alınması kararı sonrası banka yerine yüksek güvenlikli kasalara yöneldi.
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“Döviz ve altındaki yükseliş kasa satışını yüzde 20 arttırdı” <br> <br> Gaziantepli çelik kasa imalatçısı Haluk Dündar, “Devletin döviz alım satımına koyduğu yüzde 1’lik bir vergi oranı var. İnsanlar kendi paralarını bankaya yatırıp çekmektense kasalarında bulundurmayı daha çok tercih ediyorlar son dönemde” dedi.
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Kriz dönemlerinde kasa satışlarında bir miktar düşüş olduğunu ifade eden Dündar, “Kasa satışında Haziran döneminden sonra yüzde 20’lik bir artış oldu. Bunda altının artışında etkisi var, dövizin artışının da etkisi var. İnsanların ellerinde olan altın daha da değerlendi bunu güvenceye almak için kasaya yöneldi buda yaklaşık yüzde 20’lik bir artışa neden oldu” ifadelerini kullandı.
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“İnsanlar bankadan kasalara yöneldi” “Kasa her zaman daha güvenlidir” diyen Dündar, insanların bankadan daha çok kasalara yöneldiğini söyledi. Dündar, “Bugün bir bankaya aylık 750 lira civarında kiralık kasa bedeli ödeniyor ama bugün bir kasa alındığında kendi kendini 2 - 3 yılda amorti edebiliyor. Aynı zaman da bayanlar ellerinde olan altını takısını alıp bankaya anında gidemiyor. Bunu takip etmek için güvenli kaliteli bir kasa alırsa kasa her zaman daha güvenlidir” şeklinde konuştu.
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“5 kilodan 5 tona kadar kasa üretiyorlar” <br> <br> 5 kilodan 5 tona kadar kasa üretimi olduğunu ifade eden Dündar, “Bunlar anahtarlı dediğimiz kutu tarzlarından 5 tonluk yüksek güvenlikli kasalara kadar. Bunlar oksijenin kesemeyeceği, matkabın delemeyeceği, maymuncukla anahtarla açamayacağı kasanın darbe aldığı zaman kendi kendini korumaya alacak c50 betonlarla güçlendirilmiş kasalar” dedi.
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Bir şeye sahip olmak değil onu elinde tutabilmenin önemli olduğunu belirten Dündar, “İnsanlar yıllarca biriktiriyorlar sonra bir hırsıza kaptırıp gidiyorlar önemli onu saklamaktan yana onu güvenli bir yerde tutmak. Bizim milletimizde maalesef güvenlik ikinci sırada bunu değiştirip önce güvenlik daha sonra diğer şeyler çünkü güvenlik olmadıktan sonra istediğiniz kadar tasarruf yapın bir gün birileri alıp gider” diye konuştu.
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Altın ve dövizdeki yükseliş çelik kasa imalatçılarına yaradı
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Altın ve dövizdeki yükseliş çelik kasa imalatçılarına yaradı
Altın ve dövizdeki yükseliş çelik kasa imalatçılarına yaradı
Koronavirüs pandemisinin ardından altın fiyatlarındaki yükseliş rekor seviyeye ulaştı. Bu dönemde vatandaşlar en çok güvendikleri yatırım aracına büyük ilgi gösterdi. Altın ve dövizdeki rekor yükselişlerin ardından vatandaşlar yatırımlarını güvende tutmak için birikimlerini yastık altından çıkartarak çelik kasalara koyuyor. Vatandaşların çelik kasaya yönelmesi ise satışları yüzde 20 civarında arttırdı.



Perşembe günü gram ve çeyrek altın fiyatları

  • Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 455,50 455,70
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.003,00 3.024,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 415,60 419,60
  • Lira(Tam) Ziynet 2.935,00 2.955,00
  • Çeyrek Ziynet 734,00 739,00

Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?

Petrol fiyatları, Marco Kasırgası ve Laura Tropikal Fırtınası'nın ABD'nin petrol endüstrisinin merkezi olan Lousiana ve Taxas'ı büyük bir hasar vermeden geçmesinin ardından yatay hareket ediyor.

İç piyasada ise, gram altın 462 liraya, çeyrek altın 760 liraya, Cumhuriyet altını da 3,025 liraya yükseldi.

Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, piyasaların "volatilitesi yüksek bir günü" geride bıraktığına işaret edilerek, şöyle denildi:

"Haftanın kritik gelişmesi Jackson Hole toplantısı dün gerçekleşirken, piyasalar volatilitesi yüksek bir günü geride bıraktı.

"Altın, dünkü seansa 1,954 dolar/ons seviyesinden başlarken toplantı öncesinde 1,940 seviyelerinde işlem görüyordu.

"Fed Başkanı Jerome Powell, sözlerine faiz artırmak konusunda aceleci olmayacağı görüşüyle başlamasının ardından altın tarafında hızlı bir yukarı sıçrama yaşanarak 1,977 dolar/onsla günün en yüksek seviyesi kaydedildi.

"Ancak Başkan, yüzde 2.0 enflasyon hedeflerinden vazgeçilmediğine, enflasyonun seyrine göre harekete geçilebileceğine değindi.

"Enflasyonist ortamın oluşmasına izin verilmeyecek olması, faizlerin beklenenden önce müdahale edilebileceği beklentilerinin oluşması, altının üzerinde satış baskısı unsuru yaratmış oldu.

"1929 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan sarı maden, yüzde 1,3 kaybı hanesine yazmış oldu.

"Gümüş ise 27.48 dolar/ons seviyesinden dünkü seansa başlarken, volatilitesi yüksek bir günden nasibini aldı.

"Powell’in konuşması sırasında 27.93 dolar/onsa kadar uzanarak seansın en yüksek seviyesini kaydetti.

"Ancak, bu seviyedeki yerini koruyamayan gümüş, gün sonunda kırmızıya dönerek seansı 26,99 dolar/ons seviyesinden tamamladı ve yüzde 1.8 kaybı hanesine yazdı.

"Platin, gün içi kazançları neticesinde 950 dolar/onsun üzerine kadar çıkmasına rağmen, bu seviyenin üzerinde tutunamayarak kırmızıya döndü. Seans sonunda 925 dolar/onstan dengelendi ve yüzde 1.3 kaybı hanesine yazmış oldu.

"Paladyum da diğer kıymetliler gibi kırmızıda kapattığı bir seansı geride bırakırken 2157 dolar/onstan yüzde 1.8 kayıpla seansı tamamladı.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası’nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1-2 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul’da toplamda 1,810 kg altın, 11,828 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı.


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