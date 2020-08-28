Altın fiyatları yükseldi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,27 artışla 461,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 748,00 lira, Cumhuriyet altını 3.061,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,27 yükselişle 461,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
28 Ağustos Cuma gram ve çeyrek altın fiyatları
Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 461,30 461,50
Cumhuriyet Ata Lira 3.040,00 3.061,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 421,00 425,00
Lira(Tam) Ziynet 2.971,00 2.991,00
Yarım Ziynet 1.486,00 1.496,00
Çeyrek Ziynet 743,00 748,00
Perşembe günü gram ve çeyrek altın fiyatları
- Alış Satış
- 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 455,50 455,70
- Cumhuriyet Ata Lira 3.003,00 3.024,00
- 22 Ayar Bilezik(Gr.) 415,60 419,60
- Lira(Tam) Ziynet 2.935,00 2.955,00
- Çeyrek Ziynet 734,00 739,00
Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?
Petrol fiyatları, Marco Kasırgası ve Laura Tropikal Fırtınası'nın ABD'nin petrol endüstrisinin merkezi olan Lousiana ve Taxas'ı büyük bir hasar vermeden geçmesinin ardından yatay hareket ediyor.
İç piyasada ise, gram altın 462 liraya, çeyrek altın 760 liraya, Cumhuriyet altını da 3,025 liraya yükseldi.
Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, piyasaların "volatilitesi yüksek bir günü" geride bıraktığına işaret edilerek, şöyle denildi:
"Haftanın kritik gelişmesi Jackson Hole toplantısı dün gerçekleşirken, piyasalar volatilitesi yüksek bir günü geride bıraktı.
"Altın, dünkü seansa 1,954 dolar/ons seviyesinden başlarken toplantı öncesinde 1,940 seviyelerinde işlem görüyordu.
"Fed Başkanı Jerome Powell, sözlerine faiz artırmak konusunda aceleci olmayacağı görüşüyle başlamasının ardından altın tarafında hızlı bir yukarı sıçrama yaşanarak 1,977 dolar/onsla günün en yüksek seviyesi kaydedildi.
"Ancak Başkan, yüzde 2.0 enflasyon hedeflerinden vazgeçilmediğine, enflasyonun seyrine göre harekete geçilebileceğine değindi.
"Enflasyonist ortamın oluşmasına izin verilmeyecek olması, faizlerin beklenenden önce müdahale edilebileceği beklentilerinin oluşması, altının üzerinde satış baskısı unsuru yaratmış oldu.
"1929 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan sarı maden, yüzde 1,3 kaybı hanesine yazmış oldu.
"Gümüş ise 27.48 dolar/ons seviyesinden dünkü seansa başlarken, volatilitesi yüksek bir günden nasibini aldı.
"Powell’in konuşması sırasında 27.93 dolar/onsa kadar uzanarak seansın en yüksek seviyesini kaydetti.
"Ancak, bu seviyedeki yerini koruyamayan gümüş, gün sonunda kırmızıya dönerek seansı 26,99 dolar/ons seviyesinden tamamladı ve yüzde 1.8 kaybı hanesine yazdı.
"Platin, gün içi kazançları neticesinde 950 dolar/onsun üzerine kadar çıkmasına rağmen, bu seviyenin üzerinde tutunamayarak kırmızıya döndü. Seans sonunda 925 dolar/onstan dengelendi ve yüzde 1.3 kaybı hanesine yazmış oldu.
"Paladyum da diğer kıymetliler gibi kırmızıda kapattığı bir seansı geride bırakırken 2157 dolar/onstan yüzde 1.8 kayıpla seansı tamamladı.
"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası’nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1-2 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul’da toplamda 1,810 kg altın, 11,828 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı.