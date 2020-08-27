Altın yeniden yükselişe geçti

En çok kazandıran yatırım araçlarının başında gelen altın, bugün de internette en çok aratılan konulardan biri. Yatırım, birikim veya hediye almak amacıyla altın almak isteyen vatandaşlar, 27 Ağustos'ta altın fiyatlarındaki son durumu öğrenmek istiyor.
Bu ay içerisinde fiyatlarında sürekli dalgalanmalar meydana gelen altının gram fiyatı, 27 Ağustos’ta Kapalıçarşı’da 459 lira olarak işlem görmeye başladı.
EKONOMİ
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 459.50
Satış: 459,66
ÇEYREK ALTIN KAÇ PARA?
Alış: 745,90
Satış: 755,90
YARIM ALTIN
Alış: 1.487,20
Satış: 1.514,50
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Alış: 2.974,50
Satış: 3.012,50
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Koronavirüs salgını küresel piyasaların dengelerini bozarken, gram altın önce yükselmeye, devamında da düşüşe geçti.
Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, altında yaşanan sert düşüş bazı yatırımcıları etkilese de altının yatırım araçlarından en iyisi olduğunu ve her zaman kazandıracağını söyledi.
Her işte olduğu gibi altının da sahtesi olduğuna dikkat çeken Öner, vatandaşlara güvendikleri kuyumculardan altın almaları tavsiyesinde bulundu.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkileyerek salgın haline dönüşen koronavirüs ekonomiyi de olumsuz etkiledi.
Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, altında yaşanan sert düşüle ilgili olarak kredi çekerek yatırım aracı olarak altını seçen vatandaşlara altın gibi önerilerde bulundu.
“Altın düşüşe geçse de 2021 yılı başında tekrar yükselecektir” <br> <br> Pandeminin etkisiyle altının yükselişe geçtiğini belirten Öner, “Pandemiden kaynaklı olarak gram altının fiyatı 513 liraya kadar yükseldi. Daha sonra Rusya ve diğer farklı ülkelerden gelen korona virüs aşısının bulunduğu haberleri ile sert bir düşüşe geçti...
Gram altının fiyatı şu anda 455 lira civarlarında yalnız altın uzun vadede 2021 yılı başında veya 2020 yılının sonuna kadar yükselişe geçecektir. Altını her zaman karlı bir yatırım aracı olarak görüyoruz” dedi.
“Kredi çekip altın alanlar altınlarını ellerinde bulundursunlar” <br> <br> Altının yükselmesi insanların alım gücünü düşürdüğünü belirten Öner, “Altın bundan iki hafta önce günde 10 lira yükselmeye başladı. Altının yükselişe geçmesiyle ciddi bir alım oldu. Bazı vatandaşlar kredi çekerek altın bile aldılar. Tabi altında yaşanan sert düşüş kredi çekerek altın alanları biraz zarara uğrattı...
Ama kredi çekerek altın alan ve zarara uğrayan vatandaşlar altınlarını ellerinde tutarlar ise herhangi bir kayıplarının olacağını sanmıyorum. Çünkü altın yine yükselecektir ve rekoru tekrar kırıp daha yükseğe çıkacaktır” diye konuştu.
“Düğün hazırlığı yapanların altınlarını almalarını tavsiye ediyorum” <br> <br> Düğün hazırlığı yapan vatandaşların altın almakta zorlanacağını ifade eden Öner, “Düğün hazırlığı yapan ve önceden altın alan vatandaşlar onlar daha uyguna aldılar. Şu anda altın almak isteyenler ise yüksek bir maliyetle altın alabilecekler. Altın yükselişe geçmeden 50 bin ya da 60 bin liradan altınlarını aldılar, şu anda almak isteyenler ise 80 ya da 90 bin liradan altınlarını alabilecekler. Tabi buda bütçelerini sarsacaktır. Yine de bir an evvel altınlarını almalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.
“Altının sahtesi var, güvenilir kuyumculardan altın alın” <br> <br> Altında sahtekarlığı da dikkat çeken Öner şunları söyledi: “Her şeyde olduğu gibi son zamanlarda altının da sahtesi oluyor. Yatırım amacı ya da düğün için altın alan vatandaşlara tavsiyemiz güvendikleri kuyumculardan altınlarını alsınlar. Altın her zaman kazandırır ve altın her zaman güvenli bir limandır. Vatandaşlara altın almaları tavsiyesinde bulunuyorum.”
Diyarbakır kuyumcular odasından ‘altın’ gibi öneri
Koronavirüs salgını küresel piyasaların dengelerini bozarken, gram altın önce yükselmeye, devamında da düşüşe geçti.
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İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, altın yatırımı yapacaklara dolandırılmamaları için uyarılarda bulundu. <br> <br> ALTIN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER <br> <br> Vatandaşların altın alışverişlerinde güvendikleri kuyumcuları tercih etmesini öneren Turgay Baransel, döviz bürolarının altın alma yetkileri bulunmadığını, kanunen sadece darphane malı satmakla yetkili olduklarını söyledi.
Döviz bürolarının kuyumcuların sahip olduğu ustalık belgeleri bulunmadığına dikkat çeken Baransel, Döviz büroları aldıkları altının sahte olup olmadığını bilmeden tekrar vatandaşa satıyor. Bir süre önce sahte ata altına rastladık. Vatandaş döviz bürosundan aldığını söyledi, ancak hangisinden aldığını ispat edemedi diye konuştu.
SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR? <br> <br> Sahte altın sorununun kuyumcu esnafına da zarar verdiğini anlatan Baransel, sadece kuyumculardan yapılan alışverişlerin fiyat tabelasına uygun biçimde gerçekleştirildiğini dile getirerek şunları söyledi: Tüm kuyumcularda fiyat tabelası vardır. Döviz büroları hurdadan 25-30 TL düşük fiyatla alıp esnafımızın ekmeğiyle oynuyor. Döviz büroları bunu yapmamalı. Döviz bürosundaki kişilerin ustalık belgesi olmadığı için aldığı altının sahte olup olmadığını anlamıyor. Vatandaşlar da mağdur oluyor...
İnternetten satışlar ve sahte altınlar ile ilgili darphaneye yazı yazdık. Ata lira basılıyor, cezası yok. İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Darphanenin bastığı Atatürk baskılarını basmamaları gerekir. Bunlar düğünlerde takılıyor. Bize geldiklerinde biz anlıyoruz bunları. Ama kuyumcular zan altında kalıyor.
GERÇEK ALTIN NASIL ANLAŞILIR? <br> <br> Kemeraltı Çarşısı'ndaki kuyumcu esnafı Sinan Duran da konuyla ilgili mağduriyet yaşadıklarını söyleyerek şöyle konuştu: Altının normalde kuyumcular dışında hiçbir yerde bozdurulmaması lazım. Ama bozduranlar var. Piyasadan yüksek bedelle alıp düşük fiyatla satmaları, düşük ayarlı ürün satmaları anlamına gelir. Vatandaşlardan tek isteğimiz altını kuyumculardan alsınlar. Çünkü güvenilir. Biz her ay altınlarımızı analize gönderiyoruz. Altının sağlam olup olmadığı test ediliyor. Bize gelen altını tezgaha atıp sesinden gerçek olup olmadığını anlarım. Demir çınlaması gibi bir ses gelirse o gerçek altındır. Renginden de anlaşılır.
SORUN YAŞANIRSA ADRES BELLİ <br> <br> İzmir'de yaşayan vatandaşlardan Gurbet Açıkgöz de güvenli alışveriş için kuyumcuları tercih ettiğini belirterek Bugün altın zincirimi bozdurdum. Ama kuyumcuyu tercih ettim. Çünkü daha güvenilir. Başıma bu yüzden kötü bir olay gelmedi dedi.
Hasan Yavuz ise şunları söyledi: Altın alırken tanıdık kuyumculara gidiyorum. Çünkü herhangi bir sorun yaşarsam kime gidebileceğimi bilmeliyim. Kimse tanımadıkları yerden alışveriş yapmasın. Aksi takdirde önüne sorun çıkıyor. İşlenmiş altını kuyumcular satıyor. Döviz büroları daha fazla işlenmemiş altın satıyor.
Kuyumcular Odası'ndan sahte altın uyarısı
Kuyumcular Odası uyardı: Sahte altına dikkat edin, vatandaş mağdur oluyor
Son günlerde altın fiyatları hızla yükselişe geçti, rekor üstüne rekor kırıyor. Vatandaş, güvenli yatırım aracı altın almak isterken sahte altına karşı uyarı yapılıyor. Peki sahte altın nasıl anlaşılır? Altın alınması gerekirken nelere dikkat edilmelidir? İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, döviz bürolarının altın alım satım yetkisi bulunmadan haksız rekabete girdiğini öne sürerek "Döviz bürosundaki kişilerin ustalık belgesi olmadığı için aldığı altının sahte olup olmadığını anlamıyor. Vatandaşlar da mağdur oluyor" dedi.