Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçmişte daha müreffeh olduğu yönündeki iddialara cevap vererek, uluslararası kurumların verilerinin bu iddiaları çürüttüğünü vurguladı. Yılmaz, Türkiye'nin 2003-2023 yılları arasında kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artışının yüzde 257 oranında gerçekleştiğini belirterek, bu dönemde önemli bir ekonomik büyüme kaydedildiğini ifade etti. Yılmaz, ''Siyasi istikrar içinde enflasyonla mücadelemizi başarıya ulaştırmaya, yüksek katma değerli üretimle büyümeye ve sosyal refahı artırmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.