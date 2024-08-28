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Ekonomi

Altın fiyatları geriledi: Düşüşün nedeni belli oldu

Yatırımcılar 'gram altın ne kadar? Tam altının fiyatı kaç oldu?' sorularının cevaplarını merak ederken altın, güçlenen dolar karşısında değer kaybetti ve yatırımcılar ABD enflasyon verilerini beklemeye başladı. Spot altının değeri yüzde 0,4 oranında geriledi.

09:13 - 28/08/2024 Çarşamba
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Altın fiyatları
çarşamba günü doların yükselmesiyle gerilerken, yatırımcılar eylül ayında yapılması muhtemel faiz indiriminin boyutuna dair daha fazla netlik için bu hafta açıklanacak olan ABD enflasyon raporunu bekliyor.

Spot altın bugün saat 06:13'te yüzde 0,4 düşüşle 2.514,11 dolar/onsa geriledi. Külçe altın 20 Ağustos'ta 2.531,60 dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.


ABD altın vadeli işlemleri %0,2 düşüşle 2.549,00 dolar/ons oldu. Dolar endeksi %0,1 artarak altının dövize göre cazibesini azalttı.


OANDA'nın Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, “Piyasa, 2.532 olar/ons seviyesinin üzerindeki potansiyel yükseliş atılımını ateşleyecek bir katalizör bekliyor gibi görünüyor” dedi.


Altın için kısa vadeli trend, yeni zirvelere ulaşma potansiyeli ile güçlü olmaya devam ediyor. Wong, uzun vadede 2.585 ila 2.595 dolar aralığında bir dirençle karşılaşabileceğini de sözlerine ekledi.


Piyasa katılımcıları, Federal Reserve'in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) verilerinin cuma günü açıklanmasını bekliyor.


Güncel altın fiyatları ne kadar?


Gram altın satış fiyatı: 2.757,08 TL


Çeyrek altın satış fiyatı: 4.618,00 TL


Yarım altın satış fiyatı: 9.224,00 TL


Tam altın satış fiyatı: 18.306,30 TL


Cumhuriyet altını satış fiyatı: 18.393,00 TL


Ons altın satış fiyatı: 2.515,20 Dolar



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kişi başına düşen GSYH artış oranlarına dair açıklama: Sosyal refahı artırmaya kararlıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçmişte daha müreffeh olduğu yönündeki iddialara cevap vererek, uluslararası kurumların verilerinin bu iddiaları çürüttüğünü vurguladı. Yılmaz, Türkiye'nin 2003-2023 yılları arasında kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artışının yüzde 257 oranında gerçekleştiğini belirterek, bu dönemde önemli bir ekonomik büyüme kaydedildiğini ifade etti. Yılmaz, ''Siyasi istikrar içinde enflasyonla mücadelemizi başarıya ulaştırmaya, yüksek katma değerli üretimle büyümeye ve sosyal refahı artırmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.


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