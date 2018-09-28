Altın günü düşüşle kapattı

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 100.637,70, en düşük ise 97.781,97 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,01'lik artışla 99.956,90 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,93 azalarak 229,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,90 azalışla 1.533,00 liraya düştü. Geçen hafta sonu 394,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 375,00 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 4,28 değer kaybederek 6,0230 liraya, avro da yüzde 5,65'lik azalışla 6,9750 liraya düştü.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,46, yatırım fonları da yüzde 0,35 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Altının onsu 1.190,89 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.190,89 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,57 değer kaybederek kapanışta 228 bin 750 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9860 lira, satışta 6,0100 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,0710 lira, satışta 6,0953 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,38'den, bileşik getirisi de yüzde 25,78'den gerçekleşti.

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Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1621, sterlin/dolar paritesi 1,3044, dolar/yen paritesi de 113,54 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 82,78 dolardan işlem görüyor.

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