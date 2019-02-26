Ekonomi Altın günü düşüşle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

26 Şubat çeyrek altın fiyatları - Altın ne kadar oldu?

Altın günü düşüşle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,35 azalışla 226,30 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,35 azalışla 226,30 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 369,00 lira, Cumhuriyet altını 1.511,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,35 düşüşle 226,30 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 226,30
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.511,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 210,20
  • Lira(Tam) Ziynet 1.486,00
  • Yarım Ziynet 738,00
  • Çeyrek Ziynet 369,00

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