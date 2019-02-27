Altın günü düşüşle kapattı

Gram ve çeyrek altının seçim öncesi ve sonrası seyrini yorumlayan İntegral Yatırım Uzmanı Eda Karadağ, Gram altın ve çeyrek altın için seçim öncesi ve sonrasında bir hareketlilik beklenebilir. Ancak, USDTRY ve ons altını yakından izlemekte fayda var. Özellikle Türkiye’deki seçimlerden kaynaklı olarak USDTL kurunda bir hareket oluşabilir. Ancak genel resme baktığımda çok agresif kalmasını beklemiyorum” açıklamasında bulundu.