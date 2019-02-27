Altın günü düşüşle kapattı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 369,00 lira, Cumhuriyet altını 1.509,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 düşüşle 226,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 226,00 Cumhuriyet Ata Lira 1.509,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 210,00 Lira(Tam) Ziynet 1.474,00 Yarım Ziynet 737,00 Çeyrek Ziynet 369,00
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Gram ve çeyrek altının seçim öncesi ve sonrası seyrini yorumlayan İntegral Yatırım Uzmanı Eda Karadağ, Gram altın ve çeyrek altın için seçim öncesi ve sonrasında bir hareketlilik beklenebilir. Ancak, USDTRY ve ons altını yakından izlemekte fayda var. Özellikle Türkiye’deki seçimlerden kaynaklı olarak USDTL kurunda bir hareket oluşabilir. Ancak genel resme baktığımda çok agresif kalmasını beklemiyorum” açıklamasında bulundu.
Karadağ, “Diğer yandan, ons altın için 2019 1Ç beklentim yükseliş görülmesi yönünde. Dolayısıyla, gram altın ons altından da kendisini besleyerek yukarı yönde tepkiler verebilir”değerlendirmesinde bulundu.
YATIRIM TAVSİYESİ Yatırımcılara altın alımı tavsiyesinde bulunan Karadağ, “Yatırımcılar için portföylerinde altın ağırlığının artmasını tavsiye edebilirim. Bu yıl için gram ve ons olmak üzere altında yukarı yönde trendler beklendiği için bu anlamda yatırım yapabilirler” dedi.
Geçen yıllara göre kıyaslama yaptığıdığı zaman altın fiyatlarında her yıl yüzde 30 ve 40 gibi artış gözleniyor.
ALTIN ALIMLARI SÜRECEK “Altının talep tarafı 2018 yılında zayıftı” diyen Karadağ, “Ancak bu yılki talep artışına bakıldığında, Merkez bankalarından gelen alımların bu durumu desteklediği gözlemleniyor. 2019 yılında da bu alımların sürmesini bekleyebiliriz“ ifadelerini kullandı.
KURDA YATAY VE SAKİN SEYİR Araştırma Uzmanı Karadağ, “USDTL kuru içinde yükseliş veya düşüş trendinin olup olmayacağını net bir şekilde ifade etmek yanlış olabilir.” diyerek şu açıklamalarda bulundu:
“Kurda yatay ve sakin seyirler izleniyor. TCMB’nin sıkı duruşunu koruması ve Hazine Maliye Bakanlığından gelen adımların etkisi, kur üzerindeki tansiyonun dinmesini destekliyor. Seçim öncesinde de kurun temkinli seyrinin sürmesini bekleyebiliriz
DÖVİZDE YÜKSELİŞ Mİ DÜŞÜŞ MÜ? USDTL kuru içinde yükseliş veya düşüş trendinin olup olmayacağını net bir şekilde ifade etmek yanlış olabilir. Kurda yatay ve sakin seyirler izleniyor. TCMB’nin sıkı duruşunu koruması ve Hazine Maliye Bakanlığından gelen adımların etkisi, kur üzerindeki tansiyonun dinmesini destekliyor. Seçim öncesinde de kurun temkinli seyrinin sürmesini bekleyebiliriz.
DOLAR 5 TL’NİN ALTINA DÜŞECEK Mİ? USDTL son dönemde oldukça sıkıştı. Kurda 5 TL’yi konuşabilmemiz için daha önce test edip buralardan destek aldığı 5.13 veya 5.16 seviyelerinin altında ısrarcı olması gerekebilir. Bunu başarırsa bu durumda düşüşünü sürdürmesini bekleyebiliriz.”
Altın ve döviz fiyatlarını etkileyen temel etmenleri sıralayan Karadağ, “Altın, güvenli liman algısıyla çalıştığı için yıl içerisinde oluşabilecek belirsizlikler ve risk faktörlerinin önemli olduğunu düşünüyorum.
Döviz içinse jeopolitik riskler, Fed’in duruşu, Trump’ın söylemleri ve Türkiye’deki ekonomik göstergelerin yakından izlenmesinde fayda var” değerlendirmesinde bulundu.
Altın yatırımcısı için kritik yıl: Fiyatlar yükselecek
31 Mart, Türk ekonomisi için kritik bir sürecinde dönüm noktalarından biri olacak. Manipülatif saldırılara maruz kalan Türk Lirası, döviz karşısında nasıl bir yol izleyecek? Altında yükseliş sürecek mi? Yatırımcılar için kritik bir yıl olan 2019'da uzmanlar dövizde düşüş altında ise yükseliş bekliyor. İşte yatırımcılara altın tavsiyeler: