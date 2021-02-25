Altın günü düşüşle kapattı: Gram altın 413 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 670 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 742 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,65 düşüşle 413,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: