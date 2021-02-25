Ekonomi Altın günü düşüşle kapattı Gram altın 413 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın günü düşüşle kapattı: Gram altın 413 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,65 azalışla 413 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 670 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 742 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 670 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 742 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,65 düşüşle 413,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • ÇARŞAMBA PERŞEMBE
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 415,50 415,70 412,80 413,00
  • Cumhuriyet Ata Lira 2.738,00 2.759,00 2.721,00 2.742,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 379,00 383,00 378,00 382,00
  • Lira(Tam) Ziynet 2.676,00 2.696,00 2.659,00 2.679,00
  • Yarım Ziynet 1.338,00 1.348,00 1.330,00 1.340,00
  • Çeyrek Ziynet 669,00 674,00 665,00 670,00
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