Ekonomi Altın günü yükselişle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın günü yükselişle kapattı

Altın günü yükselişle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,63 artışla 289,00 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 470,00 lira, Cumhuriyet altını 1.924,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,63 yükselişle 289,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 289,00
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.924,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 267,50
  • Lira(Tam) Ziynet 1.880,00
  • Yarım Ziynet 940,00
  • Çeyrek Ziynet 470,00

Merkez Bankası rezervleri açıklandı
EKONOMİ
Merkez Bankası rezervleri açıklandı
5 bin kişiyi işten çıkardı

5 bin kişiyi işten çıkardı

İBB Başkanı İmamoğlu seçim öncesi verdiği sözlerden çark etti.
97.Yıl Coşkusu

97.Yıl Coşkusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle resepsiyon verecek.
ABD ve PKK aldatmacası

ABD ve PKK aldatmacası

​Pentagon destekli PKK'lılar, mezarları olacak tünelleri kazmaya devam ediyor.
İhracatta<br>17 ülke 5 sektör

İhracatta
17 ülke 5 sektör
Irak'la elektrik ticaretinde başlıyor

Irak'la elektrik ticaretinde başlıyor

Türkiye ile Irak arasında yapılan görüşmede elektrik ticareti konusunda mutabık kalındı.
Gözünü kırpmadan şehadete yürüdü

Gözünü kırpmadan şehadete yürüdü

'Medyamızın gerçek temsilcileri Mustafa Cambaz gibi kahramanlardır'

Her an her şeyi yapabiliriz

Her an her şeyi yapabiliriz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova dönüşü, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Karagül'ün sorularını cevapladı.
16 bin CV toplandı<br>yerimize onları alacaklar

16 bin CV toplandı
yerimize onları alacaklar

İmamoğlu'nun işten çıkardığı personeller yenisafak.com'a konuştu.
Kabusun sonu <br>Avrupa Ligi

Kabusun sonu
Avrupa Ligi

Deplasman gol averajıyla gruplara kaldık.
Galatasaray <br>zoru çekti

Galatasaray
zoru çekti

Temsilcimiz A Grubu'nda devlerle karşılaşacak.
Tuzakları bozmaya kararlıyız

Tuzakları bozmaya kararlıyız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı.
​İBB'de işçi<br>kıyımı sürüyor

​İBB'de işçi
kıyımı sürüyor

​İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu verdikleri sözleri unuttu.
50 kişiyi kurtaran<br>İBB çalışanı işsiz kaldı

50 kişiyi kurtaran
İBB çalışanı işsiz kaldı

​'Amirimden övgü beklerken, işimden oldum'
En büyük casusluk<br> olayı aydınlanabilir

En büyük casusluk
olayı aydınlanabilir

​Kod adını bizzat FETÖ lideri koydu.
Parkede<br> 'Dünya Savaşı'

Parkede
'Dünya Savaşı'

​FIBA Dünya Kupası'nın tüm detaylarını sizler için derledik…
Heyecanlandıran <br>fotoğraf

Heyecanlandıran
fotoğraf

Kura çekimi öncesi Falcao fotoğrafları sızdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.