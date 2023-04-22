Altın ithalatını üretimle düşürürüz

Altın yatakları bakımından dünya altın rezervinin yüzde 2’sine sahip olan Türkiye’de 90 çeşit doğal kaynağın 70'i bulunuyor. Bugün için bilinen maden varlığı yaklaşık 3,5 trilyon dolar, bilinen altın rezervi ise 275 milyar dolar değerinde. Türkiye’de tahmini olarak 6 bin 500 ton altın rezervi bulunurken, bunun yalnızca bin 500 tonu tespit edilmiş durumda. Ton bazında maden üretiminde 22’nci, altın üretiminde ise dünyada 24’üncü sırada yer alan Türkiye’de yılda 100 ton altın üretimi potansiyeli bulunuyor.

YILLIK İTHALAT 25 MİLYAR DOLAR

TÜPRAG Metal Madencilik, Efemçukuru ve Kışladağ altın madenleriyle yıllık üretim kapasitesini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. TÜPRAG ve Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, madencilik sektörünün katma değerinin yüksek olduğunun altını çizerken, dışa bağımlılığın azalması için üretimin artırılması gerektiğini ifade etti. Her yıl 25 milyar dolar düzeyinde altın ithalatı gerçekleştiğini söyleyen Yılmaz, “Türkiye, altın sektöründe ham maddeden nihai ürüne kadar üretim basamaklarının hepsini başarıyla tamamlayan dünyada ender ülkelerden biri. Yılda 2 milyar dolarlık altın üretiyoruz, eğer 10 milyar dolarlık altın üretebilirsek bu dövizi ülkede tutabiliriz” dedi.

Kadın çalışan oranı % 7,2’ye yükseldi

TÜPRAG’ın yerel istihdam politikası doğrultusunda maden çalışanlarının yarısından fazlası bölge halkından oluşuyor. Şirket ayrıca, kadın çalışan sayısında 2020’den bu yana yüzde 41.5 oranında artış gerçekleştirirken, yüzde 7,2 düzeyinde kadın çalışan oranı yakaladı. TÜPRAG, Türkiye’nin ilk kadın yeraltı vardiya amiri, ilk ve tek kadın kaya kamyonu operatörü ve jeoloji ve maden mühendisleriyle yetenek havuzunu geliştiren önemli maden işletmelerinden biri.







