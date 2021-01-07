Altın üretiminde 42 tonla Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Altın Madencileri Derneği temsilcilerini kabulünde yaptığı konuşmada, geçen yılın enerji ve madencilik sektörü açısından başarıyla tamamlandığını söyledi.

Türkiye'nin altın üretimine 2001'de 1,4 tonla başladığını dile getiren Dönmez, 20 yılda toplam 382 ton altın üretildiğini, bu üretimle devletin kazancının 76 ton altına eşdeğer vergi geliri olduğunu ifade etti.

Türkiye'de yerli ve yabancı toplam 18 altın madeninin üretime devam ettiğini belirten Dönmez, "20 yeni altın madeni projesi de yatırım için gün sayıyor. İnşallah bu projelerin de devreye girmesiyle altın üretimimizi 100 tona çıkaracağız. Hedefimiz, altın ihtiyacımızı önce yerli kaynaklardan sağlamak, altın kaynaklı cari açığı önemli ölçüde azaltmak, bu alandaki istihdamı artırmak." diye konuştu.

Dönmez, 2020 yılı başında altın üretiminin 40-45 ton arasında olmasının hedeflendiğine dikkati çekerek, "Altın üretimimiz salgına rağmen yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaştı. Böylece ekonomimize 2,4 milyar dolarlık bir katkı sağladık." dedi.

Geçen yıl 2019'a göre yüzde 123 artışla 25,2 milyar dolarlık altın ithal edildiğini dile getiren Dönmez, altının Türkiye'de büyük oranda tasarruf ve yatırım amacıyla değerlendirildiğini söyledi.

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EKONOMİ Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor

"Türkiye'de madencilik dünya standartlarına uygun yürütülüyor"

Dönmez, altın madenciliğinde bugüne kadar toplam 6 milyar dolarlık yatırım yapıldığını ifade ederek, sektörde 13 bin 200 kişinin doğrudan istihdam edildiğini, sektörün, aileleriyle birlikte yaklaşık 50 bin kişinin geçim kaynağı olduğunu bildirdi.

Altın madenciliğinde bir kişiye istihdam sağlamak için 488 bin dolarlık yatırım yapıldığına dikkati çeken Dönmez, şunları kaydetti:

"Türkiye'de üretilen ürünler içinde en fazla katma değer sağlayanlar arasında ilk sıralarda altın geliyor. Son zamanlarda bazı çevreler tarafından asılsız, bilimsellikten uzak ve yalan, yanlış bilgilerle altın madenciliğine karşı ideolojik bir muhalefet yapıldığının farkındayız. Burada sorunu ve çözümü birlikte ortaya koymalıyız. Türkiye'nin altın ithalatı artıyor. Buna mukabil bu talebin en az yarısını karşılayacak bir rezerve de sahibiz ancak Türkiye'nin enerji ve maden bağımsızlığı söz konusu olduğunda toplumu kışkırtan ve terörize eden organize bir güruhla ve ona her fırsatta kol kanat geren, onu meşrulaştırmaya çalışan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Ne yazık ki sahada çalışan işçilerimize baskı yapmak, onları yıldırmaya çalışmak, iş makinelerine saldırmak gibi vandallıklara da şahit olduk. İdeolojisini emek üzerine kuranlar, emeğin kutsallığını savunanlar, konu Türkiye'nin çıkarları olunca işçi kardeşlerimizin emeklerine dil uzatmaktan imtina etmiyorlar. Ama herkes şunu iyi bilsin ki Türkiye için Karadeniz'de bulduğumuz rezerv ne kadar değerliyse, yenilenebilir enerjideki her bir kilovatsaat üretim ne kadar değerliyse altın madenciliğimiz de aynı oranda değerlidir."

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FOTOĞRAF 8 Yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış türünün İngiltere’de görülmesinden sonra altının ons fiyatı yükselişe geçti. Ons altın mutasyon açıklamalarının ardından 1850 dolardan 1900 dolara fırladı. İç piyasada dolarTL paritesindeki düşüşe bağlı olarak gram altın 468 lira, çeyrek altın 770 liradan satılıyor. Gram altın, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,2 üzerinde 471,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altını da 3.145 liradan satılıyor. Analistler, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması ve ABD'deki 900 milyar dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varılmasının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Bugün, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin ve Kovid-19'un yeni türüne ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.876 doların destek, 1.923 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti. Ons altın virüsün mutasyona uğramasıyla yükseldi. Ons altın virüsün mutasyona uğramasıyla yükseldi. Mutasyon altın fiyatlarını da hareketlendirdi: Altın fiyatları yükseldi Ons altın virüsün mutasyona uğramasıyla yükseldi. İç piyasada dolar/TL paritesindeki düşüşe bağlı olarak gram altın 468 lira, çeyrek altın ise 770 liradan satılıyor.

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Bakan Dönmez, Türkiye'de madenciliğin dünya standartlarına uygun yürütüldüğünü vurgulayarak, çevreci bir madencilik prensibiyle hareket edildiğini dile getirdi.

Türkiye'nin, ithal ettiği altının yarısını üretmesi durumunda 12,5 milyar doların ülkede kalacağına işaret eden Dönmez, madencilik yatırımlarının güven ortamında yapılması için her türlü imkanı ve kolaylığı sağlamakta kararlı olduklarını söyledi.

FOTOĞRAF 8 Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yıldırımoğlu, Türkiye'de ve dünyada etkili olan koronavirüs pandemisinin her sektörde olduğu gibi kuyumculuk sektörünü de olumsuz etkilediğini ifade etti. Koronavirüs nedeniyle düğünlerin, toplantıların iptal edildiğini dile getiren Yıldırımoğlu, “Tüm olumsuzluklara rağmen altın yine de yatırımcısının yüzünü her zaman güldürüyor. Güldürdüğü için insanlar altına yönelik yatırım yapıyor. Bizler bu anlamda düğünlere ya da ziyaretlere gittiğimiz zaman hediye olarak altın götürüyoruz. Hediyelerimiz hep altın üzerine olduğu için insanlar altına yatırım yapıyor. Altın, insanların geleceğinin garantisi, gelin veya damadın sigortasıdır. Bunun için insanlar hep hediyeleşmede altın götürüyor dedi. Dünyada değer kaybetmeyen tek yatırım aracının altın olduğuna vurgu yapan Yıldırımoğlu, “Kağıt yanar, doğal afetlerde yatırımlarınızın hepsi gidebilir ama sel de olsa, yangında olsa, afette olsa altın yine para eder. Kuyumcudan içeri girdiğiniz zaman onun bir alış bir satış rakamı vardır. Hiçbir zaman kapı kapı götürüp ucuza mal edecek bir sıkıntısı yoktur. İnsanların anında paraya dönüştürebileceği bir araç olan altın, alıcısının da satıcısının da yüzünü güldürür ifadelerini kullandı. Son günlerde altın fiyatlarındaki düşüşten kaynaklı bir yoğunluğun yaşandığına dikkat çeken Yıldırımoğlu, “Sene başında altın 205-210'larda seyrederken, ben ilk altı ay içerisinde altının 350- 450 civarında seyredeceğini demiştim. Koronavirüsten dolayı bu biraz hızlandı. Biz yılsonuna kadar beklerken pandemiden dolayı biraz erken geldi. Yine yılsonuna kadar altının 500 civarında seyreder demiştim. O da oldu. 2021 yılının ilk 6 ayı içerisinde 550'lerde seyredecek olan altın, ikinci 6 ayda ise 600-650'leri görecek. Yani altın 2021 yılında da yatırımcısının yüzünü güldürecek. İnsanlar tedirgin olmasın diye konuştu. Dünya ekonomisinin altın üzerine ayarlandığını da sözlerine ekleyen Yıldırımoğlu, “Önümüzdeki yıl koronavirüs etkisini azalttığında düğünler artacak ve dolayısıyla altına olan talep de artacak. Çünkü düğün olduğu zaman sirkülasyon da olacak. Şimdiden kuyumcu arkadaşlarımız o günün hazırlığını yapıyor. İnşallah işler iyi olacak. Bu geçici bir hastalık. Bunlar bittikten sonra herkes normal yaşamına devam edecektir dedi. Altın fiyatındaki düşüş satışları arttırdı: Kuyumcular Derneği Başkanı altın tahminlerini açıkladı Son günlerde altın fiyatlarındaki düşüş sonrası vatandaşlar kuyumcularda yoğunluk oluşturdu. Van Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yıldırımoğlu, 2021 yılı için tahminlerini açıkladı.

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