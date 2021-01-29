Altından daha çok kazandırabilir: İşte yatırımcının yeni gözdesi

Altın son 10 yıldaki en kötü Ocak ayı performansını göstermeye doğru ilerlerken gümüşe olan ilgi ise artıyor. Gümüş fiyatları, perşembe günü Reddit yatırımcılarının gümüşe yönelmesiyle birlikte yüzde 7 civarında yükseldi.
Dünkü zirvenin ardından yaşanan gerileme sonrası gümüşün ons fiyatı 27 doların üzerinde işlem görüyor.
2020’de altından fazla kazandıran gümüşün 2021’de de altından fazla kazandıracak bir emtia olacağı öngörülüyor. Hatta bu kazanç serüveninin 2022 ve 2023 yıllarına sarkacağı da tahmin ediliyor.
ALICISINA KRİTİK UYARI!
Geçen hafta dolar/TL kuru ve gümüşün ons fiyatında yaşanan düşüşlerin aynı haftaya denk gelmesi, gümüş alacaklar için çok iyi sürpriz alım fırsatları sundu.
Bu fırsatların kolay kolay gelmeyeceğini düşünen uzmanlar ise kısa vade için gümüşe yatırım yapmış olanların bu düşüşe üzüldüğüne vurgu yaparak kısa vadeli veya al-sat yapmak için gümüşte hayal kırıklığı yaşanabileceğine yönelik uyarıda bulunuyor.
YÜKSELİŞ İÇİN ORTAM MÜSAİT
2021’de düşük faiz politikaları, bol likidite, küresel ekonomik daralma, büyüme endişeleri ve virüs salgının da artan vaka sayıları, emtia fiyatlarını olumlu yönde desteklemeyi sürdüreceğini dile getiren
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ''Özellikle dünya genelinde ekonomilerin kontak kapattığını, yeni kısıtlamalar geldiğini, ekonomik tahribatların uzun sürebileceğini, işsizlik ordusuna her geçen gün yeni kişiler eklendiğini, küçük işletmelerin kapalı olduğunu, büyük şirketlerin işten çıkarma sürecini başlattıklarını, yatırımların ötelendiğini anımsatmak isterim. Böyle bir ortamda değerli emtialar zaten değer artışını sürdürmek için gerekli ortamı bulmuş oluyor.'' dedi.
GÜMÜŞÜN ONS FİYATINDA 50 DOLAR SÜRPRİZ OLMAZ
Fiziki talep ve şirketlerin stoklamaları da göz önünde bulundurduğunda değer artışlarının süreceğini düşündüğünü de ifade eden Memiş, 2021 yılı içinde gümüşün ons fiyatının 30 dolar seviyesini yukarı yönlü kırarak yükselişini 45-50 dolar seviyesine kadar sürdürmesinin kendisi için sürpriz olmayacağını da ifade ediyor.
GÜMÜŞÜN GRAMI İÇİN 10 LİRA TAHMİNİ
Memiş, gümüşün gram fiyatının ise 7 lira seviyesini yukarı yönlü kırdıktan sonra yükselişini 10 lira seviyesine kadar sürdüreceğini tahmin ettiğini belirtti.
TOPLUM ARTIK GÜMÜŞ İLE TANIŞMALI
Gümüşün sadece takı veya bir süs eşyası olmadığını, altından fazla kazandıran değerli bir metal olduğunu dile getiren Memiş, ''Çevrenizde 'altın çok yükseldi, artık altın alıp biriktiremiyoruz, ondan sebep döviz alıyoruz' diyen olursa ona gümüşü anlatın. Toplum artık gümüş ile tanışmalı. Çok yakın bir tarihte ülkeler, kripto paralarının değerini altın ve gümüşe bağlayabilir. Gümüş ile kripto paralar arasında önemli bir bağ olduğunu unutmamalı.'' diye konuştu.
GÜMÜŞ YATIRIMI NASIL YAPILIR?
Gümüşün aynı altın gibi fiziki ve banka üzerinden satın alınıp bozdurulabileceğini belirten Memiş, ''Katılım bankalarından gümüş hesabı açarak tasarruflarınızı gümüşe çevirebilirsiniz. Dilediğiniz zaman gümüşlerinizi fiziki olarak da teslim alabilirsiniz. Ancak fiziki teslimatta dikkat etmeniz gereken hususlar var. Fiziki teslimatta ne kadar fark ödeyeceğinizi mutlaka öğrenin. Abartılı bir fiyat farkı istenirse o şube ile çalışmayı bırakıp başka banka ile pazarlık yapın. Sözleşmeleri iyi okuyun, sözlü verilen tüm bilgilere itibar etmeyin. Kapalıçarşı, piyasasından fiziki olarak da alabilirsiniz.'' dedi.
HANGİ TÜR GÜMÜŞ ALINMALI?
Gümüşün piyasadaki fiziki çeşitlerinin granül gümüş (boncuk şeklinde), külçe gümüş (normal külçeler), 1-5-10-20-50 gramlık gram gümüşler, astar (çekili) gümüşler olduğunu da sözlerine ekleyen Memiş, kendisinin fiziki tarafta işçiliksiz olduğundan dolayı granül veya astar gümüşü tavsiye ettiğini kaydetti.
SANAL İLE FİZİKİ ORTAMDA FİYATLAR DEĞİŞEBİLİR
Gümüş yatırımcısına sanal ortam ile fiziki olarak alınan gümüş fiyatlarının aynı olmadığını bilmesi gerektiği yönünde uyarıda da bulunan Memiş, ''Sanal ortamda alınan gümüşün gram fiyatı 6,00 lira ise fiziki olarak aldığı gümüşün gram fiyatını 6,10-6,15 lira aralığında. Fiziki olan her şey ucuz değildir. Bu altın, döviz veya diğer ensturmanlar için de geçerlidir. Televizyon veya bilgisayar ekranında gördüğünüz döviz kurlardan döviz büfesinden gördüğünüz kurdan alamadığınız gibi.'' dedi.