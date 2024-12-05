Altının gramı 2 bin 959 liradan işlem görüyor

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 2 bin 648 dolardan işlem görüyor.

ABD'de açıklanan veriler ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserliği güçlendirirken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonominin iyi durumda olduğunu ve bunun devam etmesinin önünde hiç bir engelin bulunmadığını açıklaması varlık fiyatlarında risk iştahını besledi.

Powell'ın, ABD'de Başkan seçilen Donald Trump ve oluşturacağı kabine ile gerginlik yaşanmasını beklemediğine dair açıklamaları seçim sonrasında başlayan Fed-Trump olası uyumsuzluğunun oluşturduğu soru işaretlerini bir nebze giderirken, Powell faiz oranlarını daha nötr bir seviyeye geri getirme yolunda olduklarını dile getirdi.

Powell'ın konuşmasının ardından bankanın bu ay faiz indirimine gideceği ihtimali kuvvetlenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 18 Aralık'taki toplantısında yüzde 78 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği öngörülüyor.

Öte yandan, Powell'ın Bitcoin'in aslında doların değil ancak altının bir alternatifi olduğunu dile getirmesi dikkati çekti.