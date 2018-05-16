Ramazanözel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE00:00:00
Seçimözel sayfaCUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİGENEL SEÇİM 2018
EkonomiAltının gramında yükseliş sürüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı

Altının gramında yükseliş sürüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 186 lira seviyesinden alıcı buluyor.

AA
Altın fiyatları
Altın fiyatları

Dün dolar kurundaki artışın etkisiyle tüm zamanların zirvesi olan 187,5 lirayı gören altının gram fiyatı, altının ons fiyatındaki hızlı gerileyişe paralel düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 azalışla 184,0 liradan tamamladı.

Dün dolar kurundaki artışın etkisiyle tüm zamanların zirvesi olan 187,5 lirayı gören altının gram fiyatı, altının ons fiyatındaki hızlı gerileyişe paralel düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 azalışla 184,0 liradan tamamladı.

  • Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 186 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 305 lira, Cumhuriyet altını da 1.244 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda değer kazanan doların etkisiyle dün düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı, 1.288,75 dolarla bu yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla bugüne yükselişle başlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre 0,4 artışla 1.295,30 dolardan işlem görüyor.

  • AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar varlıklarında yaşanan yükselişin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini kaydetti.

Memiş dün, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin Temmuz 2011'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin, altının ons fiyatı üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, "Altının ons fiyatı 1.300 doların altında kalıcılık sağlarsa düşüşler 1.285 dolar seviyesine kadar devam edebilir." dedi.

Yurt içi piyasalarda dün altının gram fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğünü anımsatan Memiş şunları kaydetti:

"Dolar varlıklarının güçlenmesi, yurt içinde dolar kurunda agresif yükselişlerin sürmesine neden oldu. TL’de yaşanan değer kayıpları, gün geçtikçe altının gram fiyatında destek seviyelerinin de yükselmesine neden oluyor. Küresel piyasalarda altın değer kaybederken Türkiye’de değer kazanmaya devam ediyor. Bugün altının gram fiyatının 184,7-187,7 lira aralığında dalgalanmasını bekliyorum."

Yeni havalimanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
EKONOMİ
Yeni havalimanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Bir haftada 3 ilde petrol bulundu
EKONOMİ
Bir haftada 3 ilde petrol bulundu

İsrailli bakana sert yanıt : Pabuç bırakmayız
EKONOMİ
İsrailli bakana sert yanıt : Pabuç bırakmayız

ABD'deki kumpas davasında Hakan Atilla'ya hapis cezası
Dünya

ABD'deki kumpas davasında Hakan Atilla'ya hapis cezası

ABD'de görülen kumpas davasında Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası verildi. FETÖ'cülerin yurt dışına kaçırdığı evraklar aracılığıyla kurulan mahkemede, Hakan Attilla davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne giderse 4. torbada olacak
Spor

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne giderse 4. torbada olacak

2015-2016 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'ne hasret kalan Galatasaray, son hafta Göztepe karşısında 1 puan alırsa şampiyon olacak ve önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ne direkt gruplardan katılma hakkı elde edecek. Ancak sarı kırmızılıları bekleyen bir tehlike var.
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den Galatasaray'a jest
Spor

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den Galatasaray'a jest

Şampiyonun belli olacağı son haftada Galatasaray’ı konuk edecek Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil, “Bu maçın sonucu ne olursa olsun bizim için tüm kulüplere eşit olmak çok önemli” diyerek, misafir taraftar sayısının arttırılması için de İl Spor Güvenlik Kuruluna başvurduklarını söyledi.
Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor
Hayat

Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor

Diriliş Ertuğrul dizisi gelecek sezon Diriliş Osman Gazi olarak yayın hayatına devam edecek. Osman Bey'in çocukluğunu ve gençliğini canlandıracak oyuncular ile anlaşma yapıldığı bu nedenle de Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrılacağı iddia ediliyor.
Kendi istediği kızla evlenmek istedi, babası gözlerini oydu!
Dünya

Kendi istediği kızla evlenmek istedi, babası gözlerini oydu!

Pakistan'ın Nasirabad köyünde vahşet dolu bir olay yaşındı. 22 yaşındaki bir genç, kendi istediği genç kızla evlenmek istediği için babası ve 4 kardeşi tarafından gözleri oyuldu!

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.