Altının gramında yükseliş sürüyor

Dün dolar kurundaki artışın etkisiyle tüm zamanların zirvesi olan 187,5 lirayı gören altının gram fiyatı, altının ons fiyatındaki hızlı gerileyişe paralel düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 azalışla 184,0 liradan tamamladı.

Dün dolar kurundaki artışın etkisiyle tüm zamanların zirvesi olan 187,5 lirayı gören altının gram fiyatı, altının ons fiyatındaki hızlı gerileyişe paralel düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 azalışla 184,0 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 186 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 305 lira, Cumhuriyet altını da 1.244 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda değer kazanan doların etkisiyle dün düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı, 1.288,75 dolarla bu yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla bugüne yükselişle başlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre 0,4 artışla 1.295,30 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar varlıklarında yaşanan yükselişin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini kaydetti.

Memiş dün, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin Temmuz 2011'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin, altının ons fiyatı üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, "Altının ons fiyatı 1.300 doların altında kalıcılık sağlarsa düşüşler 1.285 dolar seviyesine kadar devam edebilir." dedi.

Yurt içi piyasalarda dün altının gram fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğünü anımsatan Memiş şunları kaydetti:

"Dolar varlıklarının güçlenmesi, yurt içinde dolar kurunda agresif yükselişlerin sürmesine neden oldu. TL’de yaşanan değer kayıpları, gün geçtikçe altının gram fiyatında destek seviyelerinin de yükselmesine neden oluyor. Küresel piyasalarda altın değer kaybederken Türkiye’de değer kazanmaya devam ediyor. Bugün altının gram fiyatının 184,7-187,7 lira aralığında dalgalanmasını bekliyorum."

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