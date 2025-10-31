Altının kilogram fiyatı 5 milyon 660 bin liraya düştü

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 600 bin lira, en yüksek 5 milyon 690 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,9 artışla 5 milyon 660 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 610 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 478 milyon 774 bin 715,74 lira, işlem miktarı ise 623,87 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 4 milyar 500 milyon 602 bin 942,81 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 5.610.000,00 4.130,65

En Düşük 5.600.000,00 4.019,00

En Yüksek 5.690.000,00 4.173,20

Kapanış 5.660.000,00 4.162,00

Ağırlıklı Ortalama 5.633.521,74 4.118,35

Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.478.774.715,74

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 623,87

Toplam İşlem Adedi 51











