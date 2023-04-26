Anadolu Kaplanları büyümeyi sırtladı

Türkiye ekonomisi 2002 yılından bu yana kabuk değiştirerek çağ atladı. Yaşanan bu ekonomik yükseliş göstergelere de yansıdı. GSYH’nin 4,5 kat artışla 274 milyar dolardan 905 milyar dolara, ihracatın 7 kat artışla 35,1 milyar dolardan 254 milyar dolara çıktığı ve istihdamın 30 milyonu aştığı Türkiye’de KOBİ’ler ekonomik büyümenin en önemli aktörleri arasına adını yazdırdı. İstanbul merkezli büyük grupların yanı sıra 81 ilin tamamında üretimi çeşitlendiren ‘Anadolu Kaplanları’ Türkiye’nin üretim kapasitesini artırmasında da önemli rol oynuyor. Son 20 yılda Türkiye ekonomisinde yaşanan dönüşümün bir benzerini de KOBİ’ler üzerinde görmek mümkün.

ÜRETİM GÜCÜ ARTINCA EKONOMİ KABUK DEĞİŞTİRDİ

Atılan adımlar sayesinde dünyadaki en cazip üretim ve tedarik üslerinden biri haline gelen Türkiye’de KOBİ’lerin sayısı da ciddi oranda arttı. 2002 yılında imalat sanayiinde faaliyet gösteren KOBİ sayısı 272 bin olurken, 2022 yılında bu işletmelerin sayısı 410 bini buldu. Böylece imalat sanayiinde KOBİ ölçeğindeki firmaların sayısında yüzde 50’yi bulan artış yaşandı. Üretimle büyüyen Türkiye ekonomisinin yansıması olarak gösterilebilecek olan KOBİ’lerin ihracat potansiyeli de önemli ölçüde artış gösterdi. KOBİ’ler Türkiye ihracatındaki payını yüzde 40 seviyesine çıkardı.

Türkiye OSB’ler sayesinde altyapısını güçlendirdi

Dünyanın üretim üslerinden biri haline gelen Türkiye’nin üretim üsleri ise OSB’ler oldu. 2002’de 138 OSB içerisinde yer alan 12 bin 800 fabrikada üretim yapılırken; 2022’de OSB’lerin sayısı 378’e, OSB içerisinde yer alan fabrika sayısı ise 75 bine dayandı. Türkiye’nin her noktasında kurulan OSB’ler sayesinde üretim ülkenin her noktasına yayıldı. Böylece Türkiye lojistik avantajını üretimle birleştirdi. OSB’lerde çalışan sayısı ise 2002 yılında 384 bin seviyesindeyken, 2022 yılında 2,8 milyona çıktı. Ar-Ge politikaları sayesinde Türkiye, savunma sanayiinden tarıma, kadar birçok alanda katma değerli üretim yeteneğine kavuştu.







