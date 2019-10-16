Anadolu’da yatırıma hız vereceğiz

Çağrı Merkezleri Derneği’nin 2018 raporuna göre sektörün pazar büyüklüğü, geçen yıl yüzde 21,5 büyüme ile 6,2 milyar liraya ulaştı. Bunun 2019 sonunda 7 milyar liraya yükselmesi bekleniyor. Bu alanda faaliyet gösteren, Türkiye’nin en büyük dış kaynak sağlayıcı şirketlerinden ve Mid Europa Partners yatırımlarından CMC Turkey, beş bini aşkın çalışanıyla İstanbul, Malatya, Şanlıurfa, Rize, Bayburt ve Van olmak üzere toplamda altı lokasyonda hizmet veriyor.

25 MİLYON TL’LİK YATIRIM YOLDA

Kendi sektöründe 100’ün üzerinde iş ortağına sahip, şirket, sosyal medya ve bulut bilişim hizmetleri sunan firma, başta tele-satış, tele-pazarlama, müşteri hizmetleri, tahsilat yönetimi, teknik destek, sosyal medya olmak üzere, müşterilerinin ihtiyaçlarına özel çözümler oluşturuyor. PO alanında Polonya, Bulgaristan, Ukrayna gibi ülkelerde satın alma gerçekleştirebileceği şirketlerle ilgilenen CMC, 2019 yılında Ar-Ge’ye 25 milyon lira yatıracak.

2 BİN KİŞİLİK YENİ İSTİHDAM

Ogan Atasagun

CMC Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Başkanı Ogan Atasagun, müşterilerine en iyi hizmeti sağlayabilmek için her sene ciddi oranda hem teknoloji hem altyapı yatırımları yaptıklarını dile getirerek, “Geçtiğimiz 3 senede toplam 5 bin m2 kapalı alana sahip 3 yeni lokasyon açıp Anadolu şehirlerimizde yaklaşık bin kişilik istihdam olanağı oluşturduk. Önümüzdeki 5 yılda da hızımızı biraz daha artırıp 2 bin kişilik istihdam sağlama hedefimiz var. Bu hedef için de 100 milyon liradan fazla yatırım planlıyoruz” dedi.

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AYDA 60 SAAT TASARRUF

2020 yılındaki yatırım maliyet tahminlerinin 20 milyon lira olduğunu kaydeden Atasagun, “Bu tutarın büyük kısmı, Anadolu’daki varlığımızı güçlendirmek için kullanılacak” diye konuştu. Ar-Ge merkezlerince hayata geçirilen projelerden birinin de CMC Radar olduğunu kaydeden Atasagun, şunları söyledi: “Yapay zeka üzerine olan bu projede çalışanların zamandan tasarrufunu amaçlıyoruz. Bir proje yöneticisi, günde yaklaşık 2 saatini aksaklıkları kontrole ve raporlara ayırıyor. Yapay zeka sayesinde bu raporlama daha sağlıklı yapılabilecek, proje yöneticisinin iş gücü de daha efektif kullanılabilecek. CMC Radar ile ayda 60 saat tasarrufu amaçlıyoruz.” Atasagun, müşteri temsilcilerinin yüzde 57’sini kadın çalışanların oluşturduğunu belirterek, yaş ortalamasının 25,7 olduğunu söyledi.

KADINLAR İÇİN KARİYER DESTEĞİ

Kadınların özellikle iş hayatında zorluklarla karşılaştığında, verdikleri şirket içi eğitimlerle kariyer yükselmelerini desteklediklerini vurgulayan Atasagun, “Kadınların iş hayatında yer alması için de birçok fırsat sunuyoruz. Malatya’nın en fazla kadın istihdamı sağlayan şirketi olmakla gururluyuz ve bu oranı diğer illerde de yükseltmek istiyoruz. Yönetici kademesinde de birçok kadın çalışma arkadaşımız bulunuyor” ifadelerini kullandı.

YATIRIMLAR ARTTI

Araştırmalara göre, çağrı merkezi sektöründe destek ve yönetici kadroları ile, toplam 108 bin kişi istihdam ediliyor. İstihdamın yüzde 50’sini telekom, finans ve kamu, çağrı merkezi sektörleri oluşturuyor. 3 yıl ve üzeri çalışan sayısının yüzde 46’yı bulan alanda, 3 büyük il dışındaki yatırım oranı 2018’de önceki yıla oranla %44’ten %56’ya yükseldi.