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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Antalya’da hazırlıklar tamam, turizmciler salgının bitmesini bekliyor

Hazırlıklar tamam: Turizmciler salgının bitmesini bekliyor

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, yeni tip korona virüs tehdidi ortadan kalktığında en hızlı toparlanma sürecine geçileceğini belirterek, “Haziran ayı ortalarında iç pazarla başlayan Temmuz ayı itibariyle de dış pazarında hareketlenme söz konusu olacak” dedi.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, virüs salgını sürecinde yaşanan gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Korona virüsün dünya genelinde ciddi olumsuz etkileri olduğunu aktaran Sili, bu salgının yayıldığı tüm ülkelerde gerilemenin olduğunu da söyledi. Sili, “Covid-19 dünya ve Türkiye’de ciddi bir salgın haline geldi. Bu olay Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edildi ve şu anda aslında bu salgının yayıldığı tüm ülkelerde yavaş yavaş gerileme söz konusu, tabii birkaç ülke hariç. Özellikle kendi ülkemize baktığımız zamanda son 4 gündür iyileşen hasta sayısının enfekte olan hasta sayısından fazla olduğu görülüyor, olumluya doğru bir gidiş var. Bu noktada da mayıs ayının sonlarına doğru toparlanma sürecine girileceği öngörülüyor. Turizm anlamında salgının getireceği olumsuzluklara rağmen önlemleri alma çabası içerisindeyiz” dedi.

“Salgının azalarak son bulması neticesinde bir hareketlenme olacak”

Turizmde hazırlık çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Sili, “Turizm anlamında hem tesislerimizde hem de bu işin transfer boyutunda neler yapılması gerektiğiyle alakalı çalışmalar yapılıyor. Dolasıyla hem iç pazarda yerli misafirlerimiz hem de buraya gelecek yabancı misafirlerimizin sağlığı anlamında gerekli tüm önlemleri alma çabası içerisindeyiz ve bunları gerçekleştiriyoruz.

Salgının bizim ülkemizde ve kaynak pazarlarda azalarak son bulması neticesinde bir hareketlenme olacak.

Sadece turizm açısından değil ekonomik anlamda da önemli sonuçlar olacak. Benim görüşüm haziran ayı ortalarında iç pazarla başlayan temmuz ayı itibariyle de dış pazarında hareketlenme söz konusu olacak. Ancak yoğunluğun çok olmayacağını düşünüyorum. Yüzde 50-60 kapasiteli maksimum çalışacağımız bir sezon olacak” diye konuştu.

“Kasım ve Aralık ayında çalışmaya devam edeceğiz”

Bu sene turizm sezonun uzayacağını da ifade eden Sili şunları söyledi:

“Bu sene sezon biraz daha uzayacak gibi görünüyor. Normalde biz ekim ayı itibariyle tesislerimizi kapatmaya başlardık. Bu şekilde gerçekleşirse muhtemelen biz kasım ve aralık ayında da çalışmaya devam edeceğiz. Kaynak pazarlarımıza baktığımız zaman özellikle Avrupa ve Rusya pazarında Türkiye’nin önde olduğu görülüyor. Türkiye’nin güvenilir ülke olması, genel sağlık anlamında ve gelen misafirlerimizin sağlıklarının korunması anlamında çok hızlı hareket ettiğimizden dolayı önde olduğumuzu görüyoruz. Tıklama sayıları, yurt dışındaki tur operatörleri ve satış yapan acentalarla görüştüğümüzde bu bilgileri alıyoruz. Umut ediyoruz ki bu süreci çok kısa sürede atlatacağız ve daha önce de hedeflediğimiz noktalara güçlü bir şekilde gelebilme imkanına sahip olacağız.”

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