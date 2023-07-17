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Ekonomi

Antalya'ya 20 milyon dolarlık 'lüks' yatırım

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yeni bir otel projesi olan BIJAL'i 20 milyon dolar yatırımla ve “play/oyun” konseptiyle hayata geçiren Gürok Grup, hem misafire özel villaları hem ultra lüks segment hizmet anlayışıyla bölge turizmine yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Orhan Orhun Ünal
04:00 . 17/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Esin Güral Argat.

Esin Güral Argat.

Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, bu yatırımla, döviz girdisi sağlayarak cari açığa katkı sunan ve istihdam oluşturan turizm sektörüne destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Esin Güral Argat

MARKA ŞEHİRLERİ ARTIRALIM

Argat, "Turizm pastasından daha büyük bir pay alabilmek için yapılacaklar belli. Ülkemizde turizmin denizle sınırlı kalmaması şart. ‘Her şey dahil’ konseptinden vazgeçmek gerekiyor. Bu anlayışla turistler tesiste kalıyor, bulundukları çevrenin sunduğu diğer güzellikleri keşfedemiyor, bölge esnafı gereken ilgiyi göremiyor. Bizim her şey dahil yerine ‘her şeyi dahice’ kurgulanmış yeni konseptler üretmeye ihtiyacımız var. Ayrıca marka şehirlerimizi de arttırmamız gerekiyor" diye konuştu.


Hazine ve Maliye Bakanlığından akaryakıt zamlarına ilişkin açıklama: ÖTV iki sebeple artırıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığından akaryakıt zamlarına ilişkin açıklama: ÖTV iki sebeple artırıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı benzin ve motorinin litre fiyatına yapılan ÖTV zammına ilişkin açıklama yaptı. İki nedenle ÖTV'de zam yapıldığının vurgulandığı açıklamada, "Birincisi, yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir. Düzenleme, bu ürünlerin ithal ürünler olması sebebiyle dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir. İkinci olarak, maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarları, maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir." denildi. 2016'dan bu yana neredeyse hiç vergi artışının yapılmadığının belirtildiği açıklamada, Türkiye'nin halen benzinde de motorinde de Avrupa'da en ucuz dördüncü ülke konumunda olduğu vurgulandı.



#Antalya
#BIJAL
#Gürok Grup
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