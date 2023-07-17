Antalya'ya 20 milyon dolarlık 'lüks' yatırım

Esin Güral Argat.
Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, bu yatırımla, döviz girdisi sağlayarak cari açığa katkı sunan ve istihdam oluşturan turizm sektörüne destek vermeye devam edeceklerini söyledi.
MARKA ŞEHİRLERİ ARTIRALIM
Argat, "Turizm pastasından daha büyük bir pay alabilmek için yapılacaklar belli. Ülkemizde turizmin denizle sınırlı kalmaması şart. ‘Her şey dahil’ konseptinden vazgeçmek gerekiyor. Bu anlayışla turistler tesiste kalıyor, bulundukları çevrenin sunduğu diğer güzellikleri keşfedemiyor, bölge esnafı gereken ilgiyi göremiyor. Bizim her şey dahil yerine ‘her şeyi dahice’ kurgulanmış yeni konseptler üretmeye ihtiyacımız var. Ayrıca marka şehirlerimizi de arttırmamız gerekiyor" diye konuştu.