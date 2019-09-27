Ekonomi Araç sahibi yapacak 3 aylık indirim 27 bin TL ucuza gelecek
OTOMOTİV

Araç alacakların 27 bin TL'sini cepte bırakacak 3 aylık indirim

Araç sahibi yapacak 3 aylık indirim: 27 bin TL ucuza gelecek

Döviz kurlarının etkisiyle yüzde 45 daralan otomotiv sektörüne can suyu olacak kredi indirimi geldi. 3 kamu bankası Türkiye'de üretimi yapılan araçlar için kullanılacak kredilerde faizleri yüzde 0,49'a çekti. Özel bankaların taşıt kredilerinde faiz oranları aylıkta yüzde 1,50'nin üzerinde bulunuyor. Söz konusu indirim göz önünde bulundurulduğunda, araç alımında maksimum 27 bin TL'lik faiz farkı avantajı ortaya çıkıyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Türkiye'de üretilecek otomobil modelleri için taşıt kredi faizleri 36 ay vadeye kadar aylıkta 0,49'a kadar indirildi.
Türkiye'de üretilecek otomobil modelleri için taşıt kredi faizleri 36 ay vadeye kadar aylıkta 0,49'a kadar indirildi.

Kamu bankaları konuttan sonra bu sefer de araçlar için seferber oldu. Döviz kurlarındaki hareketlenmeler sonrasında fiyatları neredeyse ikiye katlanan sıfır otomobil pazarını hareketlendirecek faiz hamlesi geldi.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üretimi Türkiye'de yapılan bazı model araçlar için kredi faizlerini 0,49'a kadar indirdiğini açıkladı.

Bu açıklama sonrası gözler 1 Ekim'de başlayıp 31 Aralık 2019'a kadar sürecek olan söz konusu indirimden yararlanacak otomobillere çevrildi.

8 MARKAYI KAPSIYOR

Kampanya kapsamında anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais olurken, ticari araçlarda ise Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa şeklinde ifade edildi.

120 BİN TL'YE KADAR 36 AY VADE

Hazırlanan paketler doğrultusunda, fiyatı 50 bin ila 120 bin arasında sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69, fiyatı 72 bin ila 120 bin arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlarda ise 30-60 ay vadeli kredilerde aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile kredi kullanılabilecek.

İnfografik: İlayda Altun

10'DAN FAZLA MODEL VAR

Kampanyadan yararlanacak 8 markanın Türkiye'de ürettiği 10'dan fazla modeli bulunuyor. Fiat'ın Egea, Honda'nın Civic, Hyundai'nin İ10 ve İ20, Renault'un Megan ve Clio modellerinin yanı sıra ticari tarafta ise Fiat'ın Doblo ve Florino, Ford'un Tourneo, Transit ve Trucks, Isuzu'nun D-Max, Karsan ve Temsa'nın minübüs ve otobüs modelleri yer alıyor.

AYLIKTA YÜZDE 1,50'Yİ AŞIYORDU

Taşıt tarafında kredi faizlerine bakıldığında oranların aylıkta yüzde 1,50 bandını aştığı görülüyor. Bu da 18 aylık 50 bin TL'lik kredide 10 bin TL, 36 ayda ise 20 bin TL faiz ödenmesi anlamına geliyor. Aylık ödemeler ise 18 ayda 3 bin 300 TL, 36 ayda ise bin 918 TL şeklinde yansıyor.

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27 BİN TL İNECEK

3 kamu bankasının faizleri 0,49 çekmesinin ardından kampanya kapsamında alınacak bir otomobil için kullanılacak 50 bin TL'lik kredide 18 ay sonunda verilecek faiz 2 bin 366 TL, aylık ödeme ise 2 bin 936 TL olacak.

Bu da en yüksek oranlı taşıt kredilerine göre 18 ay vadede 50 bin TL'de neredeyse 8 bin, 36 ay vadeli 120 bin TL'de ise 27 bin TL'den fazla bir paranın cepte kalacağı anlamına geliyor.

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Taşıttaki faiz indiriminden yararlanacak olan Hyundai'nin i10 modeli.

EN UCUZ ARAÇTA FAZLADAN 2 BİN 366 TL ÖDENECEK

Türkiye'de üretilen ve kampanyadan yararlanacak olan binek araç tarafında en düşük fiyatlı araç Hyundai'de bulunuyor.

Kampanya kapsamında Türkiye'de üretilen Hyundai i10 modelinin liste satış fiyatı 80 bin TL'den başlıyor. i10 için kullanılacak 50 bin TL'lik 18 aylık kredi sonrasında söz konusu araç vade sonunda 82 bin 366 TL'ye gelmiş olacak. Aylık ödeme ise 18 ayda 2 bin 936, 36 ayda ise bin 918 TL şeklinde gerçekleşiyor.

İnfografik: İlayda Altun

İNDİRİMLİ ALINABİLECEK MODELLER

Yine aynı markanın kampanyadan yararlanacak olan bir diğer modeli olan i20'nin anahtar teslim fiyatı en düşük donanımda 103 bin TL olarak ifade ediliyor. Kampanya kapsamında yararlanacak diğer modellerden, Fiat'ın Egea modelinin liste satış fiyatı 90 bin TL'den başlarken, Honda'nın Civic modeli 152 bin TL, Renault Clio 93 bin TL, Megan ise 116 bin TL olarak satışa sunuluyor.

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  • Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019'un 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,66 daralarak 239 bin 317 olarak gerçekleşti. Toplam pazarda ağustos ayında ise 26 bin 246 araç satıldı.

KONUTTA DA BENZER KAMPANYA UYGULANMIŞTI

Benzer bir kampanya geçtiğimiz aylarda konut tarafında da hayata geçirilmiş bankalar kredi kullandırdıkları projelerden konut alanlara kredi faizlerini yüzde 0,99'a çekmişti. Bu adım sonrasında konut tarafında kısmen de olsa bir hareketliliğin yaşandığı gözlenmişti.

İnfografik: Tuğçe Kura

3 bankanın faiz indiriminden yararlanacak araç modelleri
FOTOĞRAF 19
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Türkiye'de üretilen araçlar için 3 kamu bankası kredi faizlerini 0,49'a kadar indirdi. Kampanya binek ve ticari olmak üzere çok sayıda modeli kapsıyor. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın 0,49-0,69 aralığında kredi kullandıracağı taşıtlar ve fiyatları...
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Hyundai'nin i10 modeli 2019 liste satış fiyatı 80 bin TL'den başlıyor.
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Hyundai'nin i20 modeli 2019 liste satış fiyatı 103 bin TL'den başlıyor.
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Fiat'ın Egea modeli 2019 liste satış fiyatı 90 bin TL'den başlıyor.
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Fiat'ın Egea modeli 2019 liste satış fiyatı 90 bin TL'den başlıyor.
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Renault'un Megan modeli 2019 liste satış fiyatı 116 bin TL'den başlıyor.
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Renault'un Megan modeli 2019 liste satış fiyatı 116 bin TL'den başlıyor.
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Renault'un Clio modeli 2019 liste satış fiyatı 93 bin TL'den başlıyor.
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Renault'un Clio modeli 2019 liste satış fiyatı 93 bin TL'den başlıyor.
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Honda'nın Civic modeli 2019 liste satış fiyatı 152 bin TL'den başlıyor.
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Fiat'ın Doblo modeli 2019 liste satış fiyatı 85 bin TL'den başlıyor.
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Fiat'ın Fiorino modeli 2019 liste satış fiyatı 78 bin TL'den başlıyor.
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Ford'un Transit Courier modeli 2019 liste satış fiyatı 90 bin TL'den başlıyor.
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Ford'un Tourneo modeli 2019 liste satış fiyatı 113 bin TL'den başlıyor.
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Ford'un Trucks modeli 2019 liste satış fiyatı 730 bin TL'den başlıyor.
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Isuzu'nun D-Max modeli 2019 liste satış fiyatı 165 bin TL'den başlıyor.
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Karsan marka minibüsler.
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Temsa bünyesindeki otobüsler.
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3 bankanın faiz indiriminden yararlanacak araç modelleri
3 kamu bankası Türkiye'de üretimi yapılan araçlar için kullanılacak kredilerde faizleri yüzde 0,49'a çekti. İndiriminden 10'dan fazla araç modeli faydalanacak. İşte söz konusu araçlar ve fiyatları...

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