Araç sahibi yapacak 3 aylık indirim: 27 bin TL ucuza gelecek

Kamu bankaları konuttan sonra bu sefer de araçlar için seferber oldu. Döviz kurlarındaki hareketlenmeler sonrasında fiyatları neredeyse ikiye katlanan sıfır otomobil pazarını hareketlendirecek faiz hamlesi geldi.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üretimi Türkiye'de yapılan bazı model araçlar için kredi faizlerini 0,49'a kadar indirdiğini açıkladı.
Bu açıklama sonrası gözler 1 Ekim'de başlayıp 31 Aralık 2019'a kadar sürecek olan söz konusu indirimden yararlanacak otomobillere çevrildi.
8 MARKAYI KAPSIYOR
Kampanya kapsamında anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais olurken, ticari araçlarda ise Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa şeklinde ifade edildi.
120 BİN TL'YE KADAR 36 AY VADE
Hazırlanan paketler doğrultusunda, fiyatı 50 bin ila 120 bin arasında sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69, fiyatı 72 bin ila 120 bin arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlarda ise 30-60 ay vadeli kredilerde aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile kredi kullanılabilecek.
10'DAN FAZLA MODEL VAR
Kampanyadan yararlanacak 8 markanın Türkiye'de ürettiği 10'dan fazla modeli bulunuyor. Fiat'ın Egea, Honda'nın Civic, Hyundai'nin İ10 ve İ20, Renault'un Megan ve Clio modellerinin yanı sıra ticari tarafta ise Fiat'ın Doblo ve Florino, Ford'un Tourneo, Transit ve Trucks, Isuzu'nun D-Max, Karsan ve Temsa'nın minübüs ve otobüs modelleri yer alıyor.
AYLIKTA YÜZDE 1,50'Yİ AŞIYORDU
Taşıt tarafında kredi faizlerine bakıldığında oranların aylıkta yüzde 1,50 bandını aştığı görülüyor. Bu da 18 aylık 50 bin TL'lik kredide 10 bin TL, 36 ayda ise 20 bin TL faiz ödenmesi anlamına geliyor. Aylık ödemeler ise 18 ayda 3 bin 300 TL, 36 ayda ise bin 918 TL şeklinde yansıyor.
27 BİN TL İNECEK
3 kamu bankasının faizleri 0,49 çekmesinin ardından kampanya kapsamında alınacak bir otomobil için kullanılacak 50 bin TL'lik kredide 18 ay sonunda verilecek faiz 2 bin 366 TL, aylık ödeme ise 2 bin 936 TL olacak.
Bu da en yüksek oranlı taşıt kredilerine göre 18 ay vadede 50 bin TL'de neredeyse 8 bin, 36 ay vadeli 120 bin TL'de ise 27 bin TL'den fazla bir paranın cepte kalacağı anlamına geliyor.
EN UCUZ ARAÇTA FAZLADAN 2 BİN 366 TL ÖDENECEK
Türkiye'de üretilen ve kampanyadan yararlanacak olan binek araç tarafında en düşük fiyatlı araç Hyundai'de bulunuyor.
Kampanya kapsamında Türkiye'de üretilen Hyundai i10 modelinin liste satış fiyatı 80 bin TL'den başlıyor. i10 için kullanılacak 50 bin TL'lik 18 aylık kredi sonrasında söz konusu araç vade sonunda 82 bin 366 TL'ye gelmiş olacak. Aylık ödeme ise 18 ayda 2 bin 936, 36 ayda ise bin 918 TL şeklinde gerçekleşiyor.
İNDİRİMLİ ALINABİLECEK MODELLER
Yine aynı markanın kampanyadan yararlanacak olan bir diğer modeli olan i20'nin anahtar teslim fiyatı en düşük donanımda 103 bin TL olarak ifade ediliyor. Kampanya kapsamında yararlanacak diğer modellerden, Fiat'ın Egea modelinin liste satış fiyatı 90 bin TL'den başlarken, Honda'nın Civic modeli 152 bin TL, Renault Clio 93 bin TL, Megan ise 116 bin TL olarak satışa sunuluyor.
- Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019'un 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,66 daralarak 239 bin 317 olarak gerçekleşti. Toplam pazarda ağustos ayında ise 26 bin 246 araç satıldı.
KONUTTA DA BENZER KAMPANYA UYGULANMIŞTI
Benzer bir kampanya geçtiğimiz aylarda konut tarafında da hayata geçirilmiş bankalar kredi kullandırdıkları projelerden konut alanlara kredi faizlerini yüzde 0,99'a çekmişti. Bu adım sonrasında konut tarafında kısmen de olsa bir hareketliliğin yaşandığı gözlenmişti.