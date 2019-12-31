Ekonomi Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu Muayene ücretleri 174,64 lira ile 462,56 lira arasında olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu: Ücretler 174,64 lira ile 462,56 lira arasında olacak

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu: Muayene ücretleri 174,64 lira ile 462,56 lira arasında olacak

Araç muayene ücretleri, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre, muayene ücretleri 174,64 lira ile 462,56 lira arasında olacak.

Haber Merkezi AA
Araç Muayene istasyonu (Arşiv)
Araç Muayene istasyonu (Arşiv)

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2020 yılı için yeniden belirlendi. Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı için belirlenen yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.

Buna göre, yıl başından itibaren KDV dahil muayene ücretleri, otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 377,60 liradan 462,56 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 279,66 liradan 342,2 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 142,78 liradan 174,64 liraya yükseldi.

Araç grubuna göre 2020'de uygulanacak KDV dahil araç muayene ücretleri şöyle (Türk lirası):

Kamyonu muayeneden geçemeyen şoförün feryadı
OYNAT 04:44
Kamyonu muayeneden geçemeyen şoförün feryadı
Aracı muayeneden geçemeyen kamyon şoförü, isyanını kameraya alarak sosyal medyada paylaştı. 2015 model kamyonu muayene kriterlerine uymayan şoförün bu isyanı oldukça ilgi çekti.

Bu araçlar artık muayeneden geçemeyecek
FOTOĞRAF 9
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Soru ve cevaplar ile araç sahipleri muayene konusunda bilgileniyor.
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Aracınızın plakasının standartlara uygun olup olmadığını, standart dışı plakayı nasıl anlarsınız? Yasalar gereği ülkemizde araç plakası basımında tek yetkili kurum Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'dur (TŞOF). Yasalarla belirlenen karakterde harfler ve ramakların bulunduğu plakalar standart plaka olarak kabul edilir.
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18 Temmuz 1997'den beri ilk kez tescil edilen veya model yılı 1998 ve sonrası olan araç plakalarında 1 adet TŞOF mührü ve plaka üzerinde TR AY-YILDIZ- ile dalga şeklinde bir hologram bulunmalıdır TR yazısı ise plakanın solunda mazi zemin üzerinde yer almalıdır.
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9 Eylül 2011 yılından önce basılan plakalarda EGM'nün mührü ile plaka basan TŞOF'ün de mührü bulunabiliyordu. Geçmiş yıllarda TR yazısı olmayan plakalar da vardı. Bu plakalar da muayeneden geçebilmektedir.
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Plakanın yetkili kurum tarafından basıldığının belirlenmesi ve sonradan izinsiz bir değişiklik yapılmamış olması önemlidir. Aracınızın plakasında TR yazısı mavi değil kırmızı renk üzerinde ise yasal standartlar gereği aracınız ağır kusurlu sayılı
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Ayrıca, plakanız üzerinde mühür ve hologram olsa bile sonradan yapılan harflerin ve karakterin boyanması, kabartma, plakayı folyo veya camla kapatmak gibi işlemler ağır kusur olarak sayılacak.
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Ön camda olan küçük bir hasar muayeneden kalmanıza sebep olur mu? Araç muayenesinde sadece ön cam hasarı dikkate alınmaz. Ön cam ve sürücünün görüş alanı içine giren, görüşü engelleyen çatlak, kırık aşırı çizilmeler ağır kusur olarak tanımlanır.
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Buna göre ön cam üzerinde bütünlüğü bozan tüm hasarlar sürücünün görüş alanında olsa da olmasa da ağır kusur olarak değerlendirilir. Ön cam üzerindeki camın bütünlüğünü bozmayan sürücünün görüş alanındaki küçük taş ileri hafif kusur olarak değerlendirilir ve muayeneden geçebilir.
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Ancak taş veya cisim çarpması nedeniyle oluşan sürücünün önündeki taş izinden büyük, hasar ve çatlaklar ağır kusurdur.
Bu araçlar artık muayeneden geçemeyecek
Muayene hizmetinin daha sağlıklı ve hızlı şekilde gerçekleştirilebilmesi için araç sahipleri yeni kusurlar konusunda uyarıldı. Uyarıda, sürücünün görüş alanındaki cam hasarları, standart dışı basılan plakalar, yansıtıcı folyo vb nedenlerle elektronik denetleme sistemleri tarafından okunamayan plakalar ağır kusurlu olarak değerlendirilecek ve araç muayenesinden kalacak.
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Araç muayene ücretleri belli oldu

Ücretler 174,64 lira ile 462,56 lira arasında olacak.
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