Araç sahiplerine müjde: Benzine indirim geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Konteynerini alıp, 'İşçilerim burada kalsın ve işbaşı yapsın' diyenlere konteyner başına 30 bin TL’ye kadar destek sağlıyoruz. Bu haktan 10 konteynere kadar yararlanılabilecek” dedi. Varank, deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB’e olan 2023 borçlarının silinmesiyle devletin 80 milyon TL’lik gelirden feragat ettiğini söyledi.