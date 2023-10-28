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Ekonomi

Araç sürücülerine müjde: Motorine indirim bekleniyor

Ortadoğu'da artan gerilimin ardından zam haberlerinin geldiği akaryakıt sektöründe bu kez indirim konuşuluyor. Buna göre motorine 1,57 TL indirim bekleniyor.

15:59 - 28/10/2023 Saturday
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Araç sürücüleri, iniş ve çıkışların yaşandığı akaryakıt zamlarını yakından takip ediyor.


Küresel çapta nefeslerin tutularak takip edildiği İsrail-Filistin arasındaki gerilim pompayı da vurdu.


Zamın en büyük etkeni Orta Doğu'da yaşanan kriz olarak konuşuluyor.


Petrol tedariğine ve arzına yönelik yaşanabilecek sıkıntılar sonrasında zam haberleri üst üste geldi.


Son olarak benzine 1 lira 48 kuruşluk, motorine ise 2 lira 30 kuruşluk bir zam gelmişti.


Motorine indirim geliyor


Zam haberlerinin sonrasında sürücüleri biraz olsun ferahlatacak bir haber geldi.


Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorinde pazartesiyi salıya bağlayan gece 1,57 TL indirim bekleniyor.


Akaryakıtta güncel fiyatlar


Benzin fiyatı: 35,02 TL


Motorin fiyatı: 39,56 TL



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#akaryakıt
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