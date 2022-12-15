Armatür ihracatı 5 milyar doları aşar

Geçtiğimiz yılı 3,5 milyar dolar ihracatla kapatan armatür sektörü, yeni dönem hedeflerini belirledi. Türkiye armatür sektörünün, ithalatla birlikte toplam büyüklüğü 10 milyar doları aştı. 2022 Kasım ayı itibarıyla sektör ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 9'luk artışla 3 milyar 656 milyon dolara ulaşırken, 2023 yılı hedefi ise 5 milyar dolar.

TÜRK ŞİRKETLERE FIRSAT OLUŞTURDU

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi enerji zengini ülkelerden önemli yatırım haberlerinin gelmeye başladığını söyleyen ARMATÜR (Armatür, Valf, Musluk, Tesisat Ekipmanları ve Vana Sanayicileri) Derneği Başkanı Gökhan Turhan, "Türkiye, Mısır ile diplomatik ilişki kurmak için adımlar atıyor. Bunun sonucu olarak örneğin Mısır’da kendi sektörünün lokomotifi sayılan Türk şirketlerden önemli yatırımlar hayata geçmeye başladı. Biz de bu ülkede yatırım yapmak için heyecan duyuyoruz” dedi. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın dünya siyasetinin olduğu kadar, küresel ekonominin de ilk gündem maddesi durumunda olduğunu ifade eden Turhan, “Milyonlarca hatta milyarlarca dolarlık varlığını zararına satarak uluslararası şirketlerin Rusya’dan çekilmesi, Türk şirketleri için bir fırsat oluşturuyor. Uluslararası şirketlerin yatırım yapabileceği, güçlü ülke konumunda Türkiye var” ifadelerini kullandı.

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KATMA DEĞERLİ ÜRETİME ODAKLANDIK

Firmaların mevcut durumda ciddi sorunlarla boğuştuğunu belirten Turhan, hammadde fiyatlarında yükselme, maliyet artışları, enerji maliyetlerindeki artışlar, döviz kurundaki belirsizlikler, ihracatçının ve üretici firmaların bu artışlar nispetinde finansa ulaşımının gerçekleşmediğini, üretici ve ihracatçı firmaların finansman noktasında ciddi desteğe ihtiyaçları olduğunu belirtti. Türkiye armatür sektörünün toplam büyüklüğünün 5,5 milyar doları bulduğunu, ithalatın da dahil olmasıyla 10 milyar doları aştığını söyleyen Turhan, “Hedefimiz, her bir üye firmamızın yapılan proje ve faaliyetlerden maksimum faydayı sağlaması ve her firmamızın daha katma değerli üretim ile sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak” dedi.

YERLİ VE MİLLİ HAMLE ÖNEMLİ

Toplu konut projelerinde, tüm tedarik edilen malzemelerde ve armatürlerde yüzde 100 yerli ve milli şartı getirilmesi gerektiğini vurgulayan Turhan, "Ülkemizin değer oluşturan firmalarına öncelik verilmeli ve pozitif ayrımcılık yapılmalı. Elini taşın altına koyan üretici firmalarımıza öncelik verilmeli. Böylelikle milli projelerimiz çok daha anlam kazanacak" değerlendirmesinde bulundu.