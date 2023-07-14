Artaş Grubu GYO kuruyor: Kira gelirlerini halka arz edecek

Artaş Grubu, üç ayda bir temettü dağıtacağı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Borsa İstanbul’da halka arza hazırlanıyor. Gayrimenkulden turizme, enerjiden perakendeye kadar birçok farklı sektörde faaliyet gösteren Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, GYO projesinin gerekli onayların alınmasının ardından ekim ayı sonunda hayata geçirileceğini belirtti. Artaş Grubu’nun 2023 yarıyıl değerlendirmesi ve yeni dönem hedefleriyle ilgili İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Çetinsaya, “Borsa İstanbul’a geleceğiz. Ancak biz öyle diğer GYO’lar gibi ara sıra temüttü veren bir GYO olmayacağız. Kira gelirlerimizin halka arzını planlıyoruz ve bu nedenle de her üç ayda bir temettü vereceğiz. Kira gelirlerimizi vatandaşımızla paylaşacağız. Böylece bizim hisselerimiz diğer GYO’lardan çok daha cazip olacak” dedi. Hali hazırda grubun bünyesinde 6 AVM, 300 bin metrekarelik alan ve bin 300 adet kiracı bulunuyor.





AVM’LER BİTTİ ARTIK YAŞAMAZ

Yılda 5-6 bin adet olmak üzere bu zamana kadar 37 bin konut üretimine imza attıklarını dile getiren Çetinsaya, Mecidiyeköy’de yer alan ve devraldıkları Profilo AVM için ise, “Profilo AVM’yi hasılat paylaşımı ile ofis ve gayrimenkul projesi yapmak amacıyla aldık. Bugün yarın ticari ofis tarafının ruhsatını alıyoruz. AVM ise yıl sonunda yıkılacak. Mecidiyeköy’de kentsel dönüşüm alanı kuruyoruz. Yeni bir AVM inşaa etmeyi de düşünmüyoruz. AVM’ler bitti artık, yaşamaz. İşletme maliyetleri yüksek, kira gelirleri de istediğiniz seviyede değil. Konuta ihtiyaç var. Biz de Mecidiyeköy’de konut yapacağız” dedi. Artaş, aynı zamanda turizm sektöründe de faaliyet gösteriyor. Radisson Blue ve Movenpick markaları ile çalışan grup, 10 otele ulaştı.





MALİYETLER 3 KAT ARTTI

Çetinsaya, konut sektörü ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. En büyük sıkıntının insan gücü olduğunu vurgulayan Çetinsaya, “Maliyetlerimiz 3 kat arttı. Bu durum bizi üzüyor. İnsanların gayrimenkule ulaşması zorlaşıyor. Faiz oranlarının da yükselmesi konut alma isteğini negatif etkiliyor. Faizlerin en kısa zamanda değişmesi hepimizin isteği. ‘Türkiye’de 300-400 bin müteahhit var’ deniliyor. Hani neredeler? Çıkın beraber kaliteli konut sayısını artıralım. Biz yılda 6 bin konut yapıyoruz. Senede 1.000 adet konut yapanların sayısı artmalı” dedi.





Çelik Halat’la yüzde 50 ucuz yerli üretim

Süleyman Çetinsaya, hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören Çelik Halat Tel Sanayi A.Ş.’nin de yüzde 70’ini 27 milyon avro bedelle Doğan Holding’ten satın almıştı. Kartaltepe’de bulunan tesis ile ilgili de konuşan Çetinsaya, “500 işçi var orada çalışan. Geliştirmek istedik. Makineden tezgaha kadar her şeyi yeniliyoruz. Uzakdoğu ile rekabet ediyor. Rekabetten iyi şekilde çıkacağımız için tesisi yeniden kuruyoruz. Net ihracatçı bir şirket ama yenileme işlemleri bitince dünyada adından söz ettirecek” dedi. Söz konusu alanda ithalatı da düşüreceklerini anlatan Çetinsaya, “Vadiistanbul’da Havaray halatını 2 yılda bir değiştiriyorduk. 50 bin dolardı. Biz yapalım dedik. 27 bin avroya yaptık ve üstelik 3 yıl garanti” dedi.



