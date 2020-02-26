Ekonomi Artık her ülke pazar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Artık her ülke pazar

Muhafazakâr moda alanında 2024 yılında harcamaların 402 milyar $’a ulaşması bekleniyor. Sektörde faaliyet gösteren Zühre markası Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Yazıcıoğlu, hedef pazarlarının önceden sadece İslam coğrafyası olduğunu hatırlatarak, “Tüm dünyadan yoğun talep var. Artık AB ve ABD’ye ürünü daha kolay nasıl ulaştırırımı düşünüyoruz” diyor.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Yazıcıoğlu, mağazalaşmaktan ziyade internetten satışı çok önemsediklerini vurguluyor. Geleceğin artık orada olduğuna dikkat çeken Yazıcıoğlu, “Artık perakendenin kuralları değişti. Eskiden doğru bildiklerimiz çöp oldu. Yapay zekayla birlikte sanal mağazacılığı çok üst düzeye getirme planımız var. Bunun için altyapı çalışmalarına başladık. Şu an ABD’li bir danışmanlık firmasından destek alıyoruz. İnşallah çok kısa bir sürede internette de hızlı büyüyen bir Zühre göreceksiniz” değerlendirmesinde bulunuyor.
Yazıcıoğlu, mağazalaşmaktan ziyade internetten satışı çok önemsediklerini vurguluyor. Geleceğin artık orada olduğuna dikkat çeken Yazıcıoğlu, “Artık perakendenin kuralları değişti. Eskiden doğru bildiklerimiz çöp oldu. Yapay zekayla birlikte sanal mağazacılığı çok üst düzeye getirme planımız var. Bunun için altyapı çalışmalarına başladık. Şu an ABD’li bir danışmanlık firmasından destek alıyoruz. İnşallah çok kısa bir sürede internette de hızlı büyüyen bir Zühre göreceksiniz” değerlendirmesinde bulunuyor.

Dünyada 1.8 milyar Müslüman nüfusu kapsayan İslami ekonomilerin 2019 hacmi 2.2 trilyon dolar iken, bu rakamın 2024’e kadar 3.2 trilyon doları bulması bekleniyor. Dünya Bankası 2019 Raporu’na göre global giyim harcaması 2.5 trilyon dolar; muhafazakâr/modest giyim bu pastanın yüzde 11’lik kısmını oluşturuyor. Araştırmaya göre, dünyada alanda 283 dolar milyar harcanırken geçen seneye göre yüzde 4.8’lik bir büyüme gözlemlendi. Bu rakamın 2024 yılında 402 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor.

Erhan Yazıcıoğlu ve Arzu Kurum

TÜRKİYE BİRİNCİ SIRADA

Türkiye 29 milyar dolarlık modest giyim sektörü harcamasıyla listede birinci sırada yer alırken, Birleşik Arap Emirlikleri 23 milyar dolar ile ikinci, Endonezya 21 milyar dolar ile üçüncü sırada. Sektörde ihracat rakamlarına bakıldığında Çin, 10.6 milyar dolarlık ihracatıyla ilk sırada yer alırken, Hindistan 3.1 milyar dolar ile ikinci, Türkiye ise 2.3 milyar dolar ile üçüncü sırada.

BÜYÜK PAZAR

Bu alandaki ciro artışını, “Muhafazakârlık artık sadece İslam coğrafyasına ait bir olgu değil. Belli bir kadın kitlesi var. Bu kesim daha modern ürünlerle vücut hatlarını kapatacak kıyafetler arıyor” diyerek açıklayan Zühre Yönetim Kurulu Başkanı Yazıcıoğlu, eskiden çizgilerin biraz daha sert olduğunu ifade ediyor. Geçmiş dönemde bu alanı tercih eden kadınların belli markaları tercih ettiğini savunan Yazıcıoğlu, “Muhafazakâr kadınlar artık her yerden istediği ürünü bulabiliyor. Hedeflerimiz arasında önceden sadece İslam coğrafyası vardı, ama şu an Avrupa’yı, ABD’yi düşünüyoruz. Dünyanın her tarafında biz ürünümüzü nasıl satabilir, pazarlayabiliriz, bunu araştırıyoruz. Bu ülkelerde talep ve ihtiyaç her zaman var. Onların ihtiyaçlarını daha kolay ve makul bir şekilde kim ulaştırırsa onu tercih edecek” değerlendirmesinde bulunuyor. Erhan Yazıcıoğlu, 1995 yılında Bayburt’tan, İstanbul’a göç etmiş.

EMİNÖNÜ’NDE PİŞTİ

Bu işle ilk defa Eminönü’nde tanıştığını söyleyen Yazıcıoğlu, “Belli aşamalardan sonra kendi ürünümü üretip sattım. Sonrasında Unkapanı’nda toptancı dükkanı açtım. Şu anki ortağımla burada tanıştım” şeklinde özetliyor sektöre giriş hikayesini. Artan taleple birlikte kısa sürede büyüdüklerini kaydeden Yazıcıoğlu, “500 tane yurt içinde, 200 de yurt dışında mağazamız var. Bunun içerisinde 50 tane Zühre tabelalı francaise markamız bulunuyor. Şu anda yaklaşık 15 fabrika bizim için ürün üretiyor. İş hızı arttığı zaman sayıyı 20-30’a çıkarıyoruz” bilgisini paylaşıyor.

10 YENİ MAĞAZA YOLDA

Ürün çeşitliliklerini arttırdıklarına işaret eden Yazıcıoğlu, hedeflerinin ilkin yıllık 1 milyon ürün adedini yakalamak sonra 2 milyona çıkarmak olduğunu belirtiyor. Yazıcıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Francaise mağaza sayımızı 50’den 200’e çıkararak, kendimize özel 10 mağaza kurmayı hedefliyoruz. Beşi yurt içi beşi yurt dışında. Her bir mağazanın kuruluş masrafları için 500 bin TL bütçe ayırdık.”

  • REKLAM SOSYAL MEDYAYA KAYDI
  • Büyümek için e-ticarete odaklandıklarını anlatan Yazıcıoğlu, “E-ticaret insanların hayatını kolaylaştırıyor. Müşteri eğilimleri daha çok bu yönde olduğu için biz de kendimizi bu tarafta konumlandırdık. Sosyal medyanın sektöre çok ciddi bir etkisi olduğuna dikkat çeken Yazıcıoğlu, bununla birlikte reklam mecralarının kaydığını ifade ediyor. Yazıcıoğlu, fenomenlerin giyim eğitmeni gibi düşünülmesi gerektiğini aktarıyor.
  • RUSYA’DA VE ABD’DE BÜYÜYECEK
  • Şu anda hedefledikleri ülkeler arasında Rusya olduğunu bildiren Yazıcıoğlu, orada hava şartlarından dolayı markalarının daha çok talep edildiğini söylüyor. Ülkede örnek bir mağaza oluşturup, satışları arttırmayı planladıklarını ifade eden Yazıcıoğlu, “Rusya’yı başardıktan sonra ABD pazarında ataklar yapacağız. Hedefimizde çoklu satışı elde etmek var. Sadece toptancıya değil, nihai tüketici ve perakendeciye ulaşmak var. Sanal ortamda bütün dünyaya ürün satabilmenin peşindeyiz” diye konuşuyor.

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