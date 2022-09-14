Artırılmış gerçeklikle 29 ülkeye köprü

Yerli girişim VSight Remote, üretim faaliyeti gösteren firmalarda çalışan saha teknisyenlerinin, uzaktaki bir eksperden ‘Augmented Reality’ teknolojisi ile mobil cihazlar ve akıllı gözlükler üzerinden gerçek zamanlı destek alabilmesini sağlıyor.

KULLANICI TALEBİNE HIZLI ÇÖZÜM

22 kişilik ekibiyle 29 farklı ülkeden 150’yi aşkın müşteriye hizmet verdiklerini ve globalde 16 satış partnerlerinin olduğunu vurgulayan VSight CEO’su Cihat Kahraman, müşterilerin taleplerine hızlı çözümler getirdiklerini ve bunun piyasada fark oluşturduğunu ifade etti. Kahraman, “VSight Remote, zor şartlarda çalışan saha elemanları düşünülerek geliştirilmiş çok fonksiyonlu bir ürün. Kullanıcı kolaylığı ve yüksek güvenlik standartlarında çalışması da uygulamamızın ayırt edici özellikleri arasında. Müşterilerimizin taleplerine seri bir şekilde cevap vermemiz bizi, birçok rakibe göre farklı kılıyor” diye konuştu.

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ARIZANIN DAKİKASI 20 BİN AVRO

2023 yılında Seri-A yatırım turu planladıklarını ifade eden Kahraman, bununla birlikte partner ağlarını geliştirip endüstriyel metaverse konusunda öncü firmalardan biri olmayı hedeflediklerini söyledi. Üretim hattında oluşan ve anında çözülemeyen arızaların, firmalara dakikada 20 bin avroya yakın zarara sebep olduğunu belirten Cihat Kahraman, “Eksperler arızaların çözümü için farklı lokasyonlardaki fabrikalara seyahat ediyorlar, bu da oldukça masraflı bir süreç. VSight Remote ile dünyanın neresinde olursa olsun eksperlerle anında bağlanarak, süreci en kısa sürede atlatmalarını sağlıyor, bunun için bir köprü oluşturuyoruz. Bilgiye erişimin önündeki sınırları kaldırıyoruz diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Cihat Kahraman

KOSGEB VE TÜBİTAK DESTEĞİ

Bugüne kadar birçok destek aldıklarını ifade eden VSight CEO’su Cihat Kahraman, şöyle devam etti: “Sanayi Bakanlığı Teknogirişim, KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerinden faydalandık. Bunun yanında ilk girişim sermayesi yatırımımızı 2019 yılında Startup Wise Guys’dan aldık. Sonrasında 2021 yılının ağustos ayında Startup Wise Guys, Estonian Business Angels, ve Contriber Ventures’tan 775 bin avroluk bir girişim sermayesi yatırımı aldık.”

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