ASELSAN bir yıllık ihracat sözleşmesini 6 aya sığdırdı

"Bazı anlaşmaları sonuçlandırdık. Bazı firmalarımız, gerek ASELSAN, gerek diğer firmalarımız ve bir kısım büyük projelerin de artık önemli aşamalarını geçiyor durumdayız. Özellikle son seyahatin çok faydalı olduğunu buradaki temaslarımızdan anlıyoruz. Somut, sonuca dayalı ve çok büyük ölçekli projeleri artık bizimle konuşuyorlar. Bir kısmıyla ilerledik, imzaladık, imzalıyoruz. Ben, bölgesel olarak, Türkiye'nin artık savunma sanayisinde bir güç, marka olarak kabul edildiğini ve burayı bütün bu ülkelerin artık bir işbirliği yapılacak ülke olarak değerlendirdiğini hissediyorum. İnşallah önümüzdeki dönem çok büyük anlaşmaları, geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi, Türkiye'nin yaşayacağını şimdiden buradaki temaslarımızdan söyleyebilirim. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açılış konuşmasında gösterdiği bir yaklaşım da var Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Bir taraftan bu ülkelerle ticari olarak konuşmakla beraber teknolojimizi de paylaştığımızı, yetkinliklerimizi belli ölçüde açacağımızı ve kazan-kazan üzerine bir yöntemle bu ilişkileri sürdüreceğimizi beyan ediyoruz."