ASELSAN bir yıllık ihracat sözleşmesini 6 aya sığdırdı

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol
Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden ASELSAN, bu yılki ihracat performansıyla dikkati çekiyor.
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türkiye'nin teknolojideki gurur kaynağı, lider şirketi ASELSAN'ın 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'23) 20'yi aşkın ürünü ilk kez sergilediğini, toplamda 500'ü aşkın ürün tanıttığını söyledi.
Bu yıl IDEF'te yabancı ilgisinin geçmiş yıllara göre daha fazla olduğunu dile getiren Akyol, "Özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı faaliyetleri ve onunla entegre olmuş Türk savuma sanayisinin son dönemde yaptığı atılımlar artık burayı bir marka haline getirmiş. Geçtiğimiz yıllarda gördüğümüz manzaraya baktığımız zaman burada artık Türkiye savunma sanayisinde bir marka ve Türkiye ile işbirliği yapmak için gelen kullanıcılar, ziyaretçiler görüyoruz." dedi.
Bu değişimin net olarak hissedildiğini dile getiren Akyol, şöyle devam etti:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez gezisinin yansımaları
Orta Doğu'daki dost ve müttefik ülkelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seyahatinden sonra çok somut, büyük projelerde daha kararlı şekilde ilerlediğini gördüklerini vurgulayan Ahmet Akyol, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Teknolojide liderlik etmeye devam eden bir ASELSAN'ı milletimiz görecek"
ASELSAN olarak çok değişik alanlarda, çok ciddi yetkinliklerinin bulunduğunu vurgulayan Akyol, son dönemde yüksek teknolojiye, yapılamayanı yapmaya, zorluk seviyesi yüksek, orta ve küçük ölçekli firmaların yapamadığı niş alanlara odaklandıklarını aktardı.
Fuara hava savunmada 4 yeni ürünle geldiklerini, bunların son derece karışık sistemler olduğunu anlatan Ahmet Akyol, şunları kaydetti:
Fuar sürerken sahadaki testler hız kesmedi
IDEF'in birtakım kabiliyetleri göstermenin vesilesi olduğunu ama bir taraftan arkada büyük bir mühendislik ordusunun çalışmaya devam ettiğini anlatan Akyol, ASELSAN'lı mühendislerin, alt yüklenicilerin, paydaşların iddialı takvimlerle Türk Silahlı Kuvvetlerine yetkinlik kazandırmayı sürdürdüğünü belirtti.
Son dönemde SİHA'ların dünya çapında bir marka haline geldiğine işaret eden Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü:
Millileştirme 1 milyar doları ülkede tutacak
Ahmet Akyol, ASELSAN olarak millileştirme çalışmalarını bir misyon olarak ortaya koyduklarını ve konuya "seçenek değil, zorunluluk" olarak yaklaştıklarını belirtti.
ASELSAN'ın liderlik ettiği büyümede, beraberlerinde ekosistemin, paydaşlarının da büyüdüğüne işaret eden Akyol, bugüne kadar 700'ü aşkın ürünü millileştirdiklerini, IDEF'te millileştirilmiş 108 ürünü sergilediklerini, bunların ASELSAN sistemlerinde kullanılan parçalardan oluştuğunu söyledi.
Akyol, şöyle konuştu:
"Son 3-4 yılda Savunma Sanayii Başkanlığımızın liderliğinde başlatılmış çalışmalarla 300 milyon dolar millileştirerek kazandığımız, gerçekleşmiş çalışmamız var. Millileşen ürünlerin önümüzdeki 3 yıllık projeksiyonda 1 milyar dolara yakın Türkiye'de katma değer oluşturmasını bekliyoruz. Bunun istihdama da etkisi çok büyük. Yüksek teknoloji ürün geliştiren bu ekosistemi büyütmeye etkisi çok büyük. Bununla birlikte ASELSAN'ın kalite standartlarını alttaki firmalarımıza taşımış oluyoruz. Onların bu standarda erişip bizle çalıştıktan sonra başka mecralara, ihracat dahil bu ürünleri taşımalarına da yardımcı oluyoruz. Dolayısıyla bugün 5 bin 500'ü aşkın bir ekosistem firmamız var bizim. Bunlarla bugüne kadar 700 ürünü millileştirip 300 milyon doları da Türkiye'de bırakmış ve önümüzdeki dönem 1 milyar dolara yakın bir dövizi Türkiye'de tutacak bir çalışmayı da bitirmiş durumdayız. Hız kesmeden devam ediyoruz. Burada yeni 20 firmamızı stratejik ortak olarak dahil ettik bu yürüyüşe. ASELSAN büyüdükçe teknoloji Türkiye'de gelişecek. Özellikle gençlerimiz, yeni mezun, yeni iş hayatına atılan gençlerimiz için de çok büyük bir ekosistemi hazırlıyoruz. Keyifli, zevk alacakları, kendilerini gösterebilecekleri bir ekosistem geliştiriyoruz."
Sivil alandaki çalışmalar artarak devam edecek
ASELSAN'ın bir yanda da sivil teknolojilere yönelik çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Akyol, özellikle yenilenebilir enerjiye çok ciddi yatırımlar yaptıklarını bildirdi.
Türkiye'nin ilk milli rüzgar türbininin kurulumunun bugünlerde İzmir'de yapıldığını belirten Akyol, şirketin sivil alanlara yönelik çalışmalarına ilişkin de "Kendi mühendislerimizin tasarladığı ve ürettiği bir sistem. Bununla birlikte yine ulaşımla ilgili ciddi projelerimiz var. Elektrikli otobüslerimiz var. Türkiye'nin değişik yerlerinde ASELSAN'ın elektrikli kısımlarını tasarladığı sistemler kullanımda." ifadelerini kullandı.
Metro ve trenler için sinyalizasyon sistemlerinin olduğunu vurgulayan Akyol, Fuarda BMC'yle bir protokol imzaladıklarını da duyurdu.
"Hibrit dediğimiz, elektrikli artı konvansiyonel tahrik sistemlerinden oluşan, motor kısmını BMC'nin motor şirketinin geliştirdiği, bizim elektronik kısımlarını, elektronik diferansiyelini geliştirdiğimiz ve daha uzun menzili ve daha yüksek güçleri sağlayacak bir sistem." diyen Akyol, sözlerini şöyle tamamladı: