Aselsan sipariş defteri yüzde 34 artışla 9,1 milyar doları buldu

Askeri ve sivil alanda yüksek teknolojili ürünlere imza atan ASELSAN, geçen yıl ciro ve siparişlerini önemli oranda artırdı. Şirketin elindeki siparişlerin büyüklüğü, alınan yeni işlerle geçen yıl 2017'ye göre yüzde 34 artışla 9,1 milyar dolara ulaştı.

ASELSAN'ın 2018 çalışmalarını kapsayan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nda, şirketin yıl boyunca yaptığı çalışmaların ekonomik sonuçlarına yer verildi.

Buna göre, son açıklanan veriler doğrultusunda global ölçekte 2017'de en çok savunma harcaması yapan 5 ülke ABD, Çin, Suudi Arabistan, Rusya ve Hindistan olarak sıralandı.

Son yıllarda ABD'nin savunma harcamalarındaki azalma eğilimi devam etti ve kur etkisinden arındırılmış toplam savunma harcaması 2017'de yüzde 0,5 azaldı. 2017'de Doğu Asya'da 23 yıllık artış eğilimi devam ederek yüzde 4,1, Batı Avrupa'da ise 3 yıllık artış eğilimi devam ederek yüzde 1,7 büyüme oldu.

Dünyanın geri kalanında net bir eğilim gözlenmemekle birlikte 2017'de Orta Amerika ve Karayipler, Afrika ve Doğu Avrupa'da savunma harcamaları azalırken Orta Avrupa, Orta Doğu ve Güney Amerika'da arttı.

Aynı dönemde Türkiye'nin yıllık savunma harcaması, 2013 yılı harcaması hariç tutulursa 18,2 milyar dolar ile en yüksek seviyeye ulaştı ve gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2,1'ini oluşturdu. Savunma harcamalarının GSYİH’ye oranı sabit kalmakla beraber yıllar itibarıyla şirketin aldığı yeni proje sayısı arttı.

Sipariş defterine yeni işler eklendi

Raporda, ASELSAN'ın faaliyetlerine ilişkin bilgilere de geniş yer ayrıldı. Buna göre, alınan yeni işlerle şirketin elindeki imza siparişlerin büyüklüğü 2018'de, bir önceki yıla göre yüzde 34 artarak 9,1 milyar doları buldu.

ASELSAN'ın elinde 2015 sonunda 4,3 milyar dolar, 2016 sonunda 6,2 milyar dolar, 2017 sonunda 6,8 milyar dolarlık sipariş bulunuyordu.

Savunma sanayisinin doğası gereği siparişler yıllara yayılan projelerden oluşuyor. Ayrıca bir sistem projesinin başlangıcından teslimatına kadar geçen süre ortalama olarak 4-5 yılı buluyor.

Şirket sürdürülebilir büyüme için hedef bölge/ülkelere yönelik yoğun pazarlama faaliyetleri yürütüyor. Doğrudan satışın yanı sıra hedef ülkelerde ortak üretim, teknoloji transferi, platform üreticisi uluslararası firmalar ile üçüncü ülkelere satışlara yönelik stratejik iş birlikleri geliştiriliyor.

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ASELSAN ayrıca hedeflerine ulaşmak için yüksek teknoloji gerektiren sivil elektronik alanlarında faaliyetler yürütüyor.

Bu yıl da yüzde 40-50 gelir artışı bekleniyor

Şirketin satışlarında ise geçen yıl ciddi artış yaşandı. Satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 66 artıran ASELSAN, geçen yıl 9 milyar 8 milyon lira ciroya ulaştı.

Yurt içi satışlar yüzde 75 artarak 8 milyar 119 milyon liraya, yurt içi satışlar 889 milyon liraya çıktı. Satışların yüzde 90'ı yurt içine, yüzde 10'u yurt dışına gerçekleştirildi.

Şirketin yıl boyunca yürüttüğü faaliyetler sonunda karı, 2017'ye göre yüzde 69 artarak 2 milyar 319 milyon 347 bin liraya ulaştı. 2018 yılına ilişkin gelir artışı hedefi yüzde 40 ve üzeri olarak ifade edilmişti.

Raporda, ASELSAN'ın bu yılki gelir artış beklentisi de yüzde 40-50 olarak ortaya konuldu.

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