ASELSAN’dan 780 milyon avroluk imza

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 ve 2032 yılları arasında gerçekleştirilecek. SSB koordinasyonunda geliştirilen Çok Katmanlı Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe, yerli ve milli unsurlardan oluşan "sistemler sistemi" yapısıyla Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisini oluşturuyor. Farklı irtifa ve menzillerdeki tehditlere karşı görev yapan sistem, hava sahasındaki unsurları entegre şekilde koruma kabiliyeti sunuyor.

Çelik Kubbe'nin alçak irtifa katmanında Dronedef, KORKUT ve GÜRZ benzeri sistemler ile radarlar yer alırken, orta katmanda HİSAR, üst katmanda ise SİPER sistemi bulunuyor. Hava savunma silah sistemleri, radarlar, elektro-optik çözümler, haberleşme modülleri ve komuta kontrol istasyonlarını bünyesinde barındıran Çelik Kubbe'nin koordinasyonunu sağlayacak HAKİM çözümü ile algılayıcı sistemler ve haberleşme altyapısı da ASELSAN tarafından geliştiriliyor. Sistemin yeni bileşenlerle daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.