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Ekonomi

Asgari ücret 17 bin lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işçi ve işveren temsilcileri ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından asgari ücret netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 net asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Ücretin 700 lirasını devlet ödeyecek. Işıkhan, “Önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre kümülatif olarak yüzde 100 olarak artış yapılmış oldu” dedi. İşveren temsilcisi olan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol dengeli ve sosyal tarafların tümüne fayda sağlayacak asgari ücret tespit edildiğini söyledi. Taleplerinin 18 bin lira olduğunu ifade eden Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise açıklanan ücrete muhalefet şerhi koydu.

04:00 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 02:25 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ergün Atalay, Vedat Işıkhan, Burak Akkol.
Ergün Atalay, Vedat Işıkhan, Burak Akkol.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücrette zam oranı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yürüttüğü görüşmelerin ardından 1 Ocak 2024 itibarıyla geçerli olacak ve bir yıl boyunca uygulanacak asgari ücrete yüzde 49 zam yapıldı. Böylece net asgari ücret 17 bin 2 liraya yükseltildi. 2023 yılının tamamında yapılan artış oranı yüzde 100’ü buldu.

SÜREÇ 17 GÜNDE TAMAMLANDI

İlk iki toplantıda bir sonuca varamayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda uzlaşı arayışları dün zirve yaptı. Yeni asgari ücretin belirlenmesi için ilk olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçi kesimini temsil eden Türk-İş Genel Merkezinde Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Görüşme sonucunda Bakan Vedat Işıkhan, "İstişareler devam ediyor, netleşince duyuracağız" derken Atalay, "Uzlaşırsak masada otururuz, uzlaşmazsak 'Bizler için yok, bu işe katılmıyoruz' deriz" diye konuştu.

ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

İlerleyen saatlerde ise devreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Işıkhan, Atalay ve işveren temsilcisi TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol’u kabul etti. Görüşmelerin sonucunda ise taraflar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na geçerek istişarelerini devam ettirdi. Üçüncü görüşmenin sonunda rakam üzerinde anlaşma sağlandı. Bakan Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücrete yapılacak zam kararını kamuoyuyla paylaşmak üzere kameraların karşısına geçti.

REEL OLARAK 3,5 KAT ARTTI

Temmuz ayında net asgari ücretin 11 bin 402 lira olduğunu hatırlatan Bakan Işıkhan "Şimdi 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş durumdayız. Ülkemize ve milletimize hayırlısı olsun. Önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre kümülatif olarak yüzde 100 olarak artış yapılmış oldu. Asgari ücret reel olarak 3,5 kat artış sağlamış oluyoruz. Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçi, işveren ve tüm vatandaşlarının yanında yer almayla devam edecek" dedi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da asgari ücretin 18 bin lira olmasını istediklerini ancak 17 bin 2 lira karar kılındığını söyledi. Ergün, karara muhalefet şerhi koyduklarını da ifade etti.

İŞÇİ DE BİZİM İŞVEREN DE

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da "Devlet bizim devletimiz, işçi bizim işçimiz, işveren bizim işverenimiz. Bu masadan kalkıp yeni masalara oturacağız. Kutuplaşmak, çatışmak bu aileye yakışmaz. Hedefimiz, ortalama ücretin artması olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024 yılında asgari ücret yüzde 49 artışla net 17 bin 2 Türk Lirası olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.



#Asgari ücret
#Recep Tayyip Erdoğan
#Vedat Işıkhan
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