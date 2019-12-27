Ekonomi Asgari ücret 2 bin 324 lira
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asgari ücret 2 bin 324 lira

Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği asgari ücret belli oldu. 2020 yılı için 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenen net asgari ücret, geçen yıla göre yüzde 15,03 arttı. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, beklenen yıl sonu enflasyonunun yüzde 12 olduğunu hatırlatarak, “Sözümüzü tuttuk, işçimizi enflasyona ezdirmedik” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği asgari ücret netleşti.
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği asgari ücret netleşti.

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dün yapılan toplantısında uzlaşma çıkmadı. 2002’de net 184 lira olan asgari ücreti 2019’da net 2 bin 20 lira 90 kuruşa yükselttiklerini belirten Bakan Selçuk, “Böylelikle asgari ücrette son 17 yılda reel olarak yüzde 142, nominal olarak yaklaşık 10 kat artış sağlandı” dedi.

YENİ RAKAM 2 BİN 324 TL

Asgari ücretin sosyal yardım ve hizmetlerde önemli bir kriter olduğunu vurgulayan Selçuk, asgari ücretin genel sağlık sigortası, SGK borçlanması, asgari geçim indirimi gibi birçok hesaplamayı etkilediğini, yeni rakamı belirlerken bu dengeleri ve toplumun tüm kesimlerini gözettiklerini söyledi. Selçuk, yeni asgari ücret rakamıyla ilgili şunları kaydetti: “1 Ocak 2020’den itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenmiştir. Böylece, geçen yıla göre net asgari ücreti yüzde 15,03 oranında artırmış bulunmaktayız.”

GÖNÜL İSTERDİ Kİ OY BİRLİĞİ İLE İMZALAYALIM

2002’ye kıyasla da reel olarak yani enflasyonu göz önüne alarak yüzde 154 oranında artış sağlandığını belirten Bakan Selçuk, sözlerini şöyle tamamladı: “Aylık net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıkladığımız asgari ücret, bekar ve çocuksuz bir çalışan için geçerli. Üç çocuklu ve evli bir işçi için asgari ücret 2 bin 479 lira 21 kuruş olacak. Dolayısıyla bu sene oy çokluğu ile belirdiğimiz ücreti de gönül isterdi ki işçi temsilcilerimizle beraber oy birliği ile imzalayalım. Biz her daim işçilerimizi korumaya devam ettik, edeceğiz.”

Türk-İş heyeti salonu terketti

  • Türk-İş heyeti asgari ücretin açıklanmasının ardından salonu terketti.
  • Rakaman açıklanmasının ardından söz alan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, “Biliyorsunuz bizim Türk İş olarak çalışmalarımız sonucunda çıkan açlık-yoksulluk ve yaşam maliyeti olarak açıkladığımız rakamları daha önce paylaştık. Geldiğimiz nokta itibariyle açıkladığınız rakamı işçi kesimi olarak kabul edemeyeceğimizi ifade ediyorum. 2008 yılında başlayan ve günümüze kadar devam eden kriz nedeniyle alım gücünün en düşük dönemini yaşıyoruz. Bu belirlenen rakamın işçilerimize 10 gün bile yetmeyeceğini düşünüyoruz. Kararınıza katılmıyoruz ve toplantıdan ayrılıyoruz” dedi. Irgat, bu açıklamanın ardından toplantıyı terketti.

2020 Asgari ücret açıklandı
OYNAT 00:34
2020 Asgari ücret açıklandı
2020 yılı asgari ücreti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı. Buna göre asgari ücretin 2 bin 324 TL olacağı bildirildi.


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