Ekonomi Asgari ücret kararı Resmi Gazetede yayımlandı Net 2 bin 324 lira 70 kuruş
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: Net 2 bin 324 lira 70 kuruş

Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: Net 2 bin 324 lira 70 kuruş

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda asgari ücretin 2020 için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi AA
Asgari ücret, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.
Asgari ücret, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Tebliğine göre, İş Kanunu'nun ve Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri gereğince iş sözleşmesi ile çalışan, bu kanun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2 Aralık'ta başladığı çalışmalarını 26 Aralık'a kadar sürdürerek 4 toplantı yaptı.

Komisyon, milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretin 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri için 98 lira 10 kuruş olarak belirlenmesine ve kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına, işçi temsilcilerinin oylamaya katılmamalarına karşılık katılanların oy birliğiyle karar verdi.

Milyonların beklediği rakam açıklandı: 2020'de asgari ücret net 2 bin 324,70 TL
EKONOMİ
Milyonların beklediği rakam açıklandı: 2020'de asgari ücret net 2 bin 324,70 TL

Tebliğde, kararın gerekçelerine de yer verilerek, ödenmesi zorunlu en az ücret olan asgari ücretin, "pazarlık ücreti" olmadığı belirtildi.

Komisyonun bu çerçevede bir karar alınması için çalıştığı, işçilerin geçim şartları ve 2020 enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirdiği kaydedildi.

  • Bu kapsamda, komisyon tarafından belirlenen asgari ücret, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

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