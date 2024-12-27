Asgari ücret kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de

Yapılan dört toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak - 31 Aralık 2025 arasında 866 lira 85 kuruş olarak tespit edilmesine, asgari ücret desteğinin 2025 yılı Ocak ila Aralık döneminde 1000 lira olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine, kararın 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmasına, işçi temsilcilerinin toplantıya katılmamalarına karşılık katılanların oy birliği ile karar verildiği bildirildi.