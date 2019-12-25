Ekonomi Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısı yarın saat 1400te yapılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısı yarın saat 14.00'te yapılacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısı yarın saat 14.00'te yapılacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısı yarın saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Toplantıda, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının Bakan Selçuk tarafından açıklanması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Asgari ücrette tarih belli oldu.
Asgari ücrette tarih belli oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının yarın saat 14.00'te yapılacağını bildirdi.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi.

Toplantılarının ilkini 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, ikincisini 10 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncüsünü 17 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) yapan komisyon, dördüncü toplantı için yine Bakanlıkta toplanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık edecek.

  • Toplantıda, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının Bakan Selçuk tarafından açıklanması bekleniyor.

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Gözler hükümetin atacağı adımda

Son görüşme öncesi, hükümet, işçi ve işveren tarafından gelen açıklamalar, dikkatleri yeni asgari ücret rakamına çevirdi.

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl asgari ücret sürecini Hak-İş ve DİSK ile iletişim halinde yürüten Türk-İş'in, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı konuşmama ısrarı sürüyor.

Asgari ücret desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilip tüm işletmeleri eşit kapsayacak şekilde devam etmesi, yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020'de alınmaması gibi talepleri bulunan TİSK, asgari ücrette dengelerin gözetilmesini istiyor.

TİSK, geride kalan görüşmelerde kamuoyuna bir rakam telaffuz etmemekle birlikte, Türk-İş'in 2 bin 578 liralık rakamını yüksek buluyor.

  • Bu süreçte, işçi ve işveren tarafı kadar hükümetin tutumu da ayrı bir merak uyandırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya temaslarının ardından asgari ücretle ilgili "Bakalım, son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız." açıklaması asgari ücret görüşmelerini yeni bir boyuta taşıdı.

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Önceki toplantılarda ne olmuştu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantıda, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, "Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canıgönülden diliyorum." ifadesini kullanmış, işçi ve işveren temsilcileri de toplantıda görüş ve taleplerini dile getirmişlerdi.

Türk-İş'in ev sahipliğindeki ikinci toplantıda ise Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları sundu.

  • TİSK'te yapılan üçüncü toplantıda, TÜİK temsilcisi bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyona sundu. Söz konusu tutar, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira, orta statüdeki işlerde 2 bin 86 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde bin 940 lira 70 kuruş olarak açıklandı.

Asgari ücretle birlikte her şey değişti
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İŞSİZLİK MAAŞI ARTTI İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekiyor. Çalışanın iş sözleşmesinin iptalinden önceki 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması ve son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor. Çalışanın adına son 4 ay içinde SGK’ya, bildirilen prime esas kazanç dikkate alınarak işsizlik maaşı hesaplanıyor.
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Sigortalının ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar maaş ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. Asgari ücretle birlikte 2019’da en düşük işsizlik maaşı 1.015 lira, en yüksek işsizlik maaşı da 2.032 lira olacak.
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KIDEM TAZMİNATI YÜKSELDİ 2019 ile birlikte kıdem tazminatı da arttı. İşveren, çalışana, her bir yıl için 30 günlük, yani bir aylık, giydirilmiş brüt ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. Giydirilmiş ücret demek; aylık brüt maaş, ikramiye, prim, yol yardımı, yakacak yardımı gibi ödemeleri içerir ve tazminat hesaplamasında bu ödemelerin tamamı hesaba katılır.
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Toplam kıdem tazminatı ise çalışanın son aldığı aylık giydirilmiş brüt ücretin, işyerinde çalışılan yılla çarpılması ile hesaplanır. Hürriyet'te yer alan habere göre asgari ücretin brüt 2.558,40 liraya çıkması ile birlikte kıdem tazminatı da arttı. 2018 yılında 10 yıldır çalışan 20 bin 229 lira alırken, bu yıl için bu rakam 25 bin 584 liraya yükselmiş oldu.
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EN DÜŞÜK AGİ 191 LİRA OLDU Asgari ücretle birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ), yani çalışanların asgari geçimini sağlayacak gelirlerinin toplam gelirlerinden çıkarılarak vergi dışı bırakan oran da arttı. AGİ’nin belirlenmesinde esas kriter ise, çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısı.
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Yeni yılda asgari geçim indirimi 191 lira ile 326 lira arasında değişiyor. 2019’da AGİ tutarları ise şöyle: Bekar çalışan için 191.88, evli ve eşi çalışmayan bir kişi için 230.26, evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu biri için 259.04, evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu biri için 287.82, evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu biri için 326.20 lira
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DOĞUM, ASKERLİK BORÇLANMASI 818.68 LİRA YENİ yılla birlikte kadın çalışanlar için doğum, erkek çalışanlar için de askerlik borçlanması için ödenecek tutarlar da arttı.
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Çalışan tüm kadınlar doğum borçlanması imkanından yararlanabiliyor. Doğum yapan kadının, doğumdan önce sigortalı olarak çalışıyor olması gerekiyor. Doğumdan önceki 8 haftalık süre ile çoğul gebelik halinde de 10 haftalık süre ve doğuma 3 hafta kalana kadar çalışılması durumunda ve doğum sonrası süre dahil toplam 2 yıllık süre borçlanılabiliyor.
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Bir doğum için borçlanılacak süre 720 gün. En fazla 3 doğum için borçlanma imkânından yararlanılıyor.
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Askerlik borçlanması ise en fazla askerlik süresi kadar yapılabiliyor. Askerlik borçlanması, emeklilik için gerekli olan prim gün sayısını artırıyor. Gerek doğum gerekse de askerlik borçlanması asgari ücrete göre belirleniyor.
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Borçlanma karşılığında ödenecek en düşük tutar asgari ücretin yüzde 32’si, en yüksek tutar da asgari ücretin yüzde 32’sinin 7.5 katı. 2019’da askerlik ve doğum borçlanması imkanından yararlanacaklar, en düşük, 818.68 lira.
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İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ DEĞİŞTİ Zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan, sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar, malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar isteğe bağlı sigortalı olabiliyor. İsteğe sigortalılıkta ödenecek prim kişiye bağlı.
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Ancak belirli bir sınırlama var. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da yine brüt asgari ücretin 6.5 katının yüzde 32’si kadar. 2019 yılı ile birlikte isteğe bağlı sigortalılıkta da ödenecek prim miktarı arttı. Buna göre sigorta yaptıracaklar en az 818,6 lira ödeyecekler. Bunun da Bunun yüzde 20’si sakatlık, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, yüzde 12’si genel sağlık sigortası primidir.
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SAĞLIK PRİMİ 76.6 LİRA Yeni sene ile birlikte Genel Sağlık Sigortası (GSS) için ödenecek prim de değişti. Gelirinin aynı hanede yaşayan aile içinde kişi başına düşen tutarı, asgari ücretin üçte birinin altında olanlar her sene olduğu gibi gelir testine girecek ve gelirlerinin düşük olduğu tescil edilirse GSS primlerini devlet karşılayacak.
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2017 yılında düzenleme ile sağlık sigortasında tek prim sistemine geçildi. Buna göre geliri asgari ücretin üçte birinin üstünde ise asgari ücretin yüzde 3’ü üzerinden GSS primi ödüyor. 2019’da GSS için ödenecek prim tutarı 76.6 lira oldu. 2018’de bu rakam 60.88 liraydı.
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BAŞKA NELER DEĞİŞTİ? - Tarım sigortalıları ve Bağ-Kurlu’lar primlerini asgari ücrete göre ödüyor. Bu kişiler 2019’da 2.558,40 lira alt sınıra göre prim ödeyecekler.
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- Kişi başına düşen ortalama aylık geliri asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olması halinde 65 yaş aylığı alabiliyor. Asgari ücret ile birlikte bu sınır da arttı.
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- Bireysel Emeklilik Sistemine otomatik katılımda çalışanlardan prime esas kazançlarının üzerinden yüzde 3 kesiliyor. Yeni yılla birlikte çalışanların maaşından 76,7 lira kesilecek.
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Asgari ücretle birlikte her şey değişti
Asgari ücretle birlikte her şey değişti
2019 yılı asgari ücret yüzde 26.5'lik artışla brüt 2.558,4 liraya, net de 2.020,91 liraya yükseldi. Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret sadece aylık maaş anlamına gelmiyor. Asgari ücretle birlikte; işsizlik maaşından genel sağlık sigortasına ödenecek primlere, askerlik ve doğum borçlanmasından asgari geçim indirimine, sosyal güvenlik prim cezalarından 65 yaş aylığına kadar birçok değişiklik oldu. İşte, yeni asgari ücretle birlikte sosyal güvenlik alanında tüm tarafları ilgilendiren değişiklikler;

Komisyon 15 kişiden oluşuyor

Asgari ücret, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Mevcut asgari ücret net 2 bin 20 lira

Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücretin en yüksek olduğu 9 ülke
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Her ülkenin kendine göre belirlediği asgari ücret vardır. Enflasyona göre bu tutar azalır, artar. Kişisel yaşam şartları ve kişi başına düşen milli gelir asgari ücretin belirlenmesinde en büyük rol oynayan unsurlardır. İşte asgari ücretin en yüksek olduğu 9 ülke...
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Dünya haberlerine göz attığımızda en yüksek asgari ücret Avustralya’da yer alıyor. Avustralya’da yıllık asgari ücret 34.358 $ olarak ön plana çıkıyor. Bu tutar ise aylık olarak 2863 $’a denk geliyor. Bu rakamlar Lüksemburg’a göre tam 5000 Dolar daha fazla.
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Lüksemburg en yüksek asgari ücret sıralamasında 2.sırada yer alıyor. Haftalık olarak 40 saat resmi çalışma saati bulunan Lüksemburg’un yıllık asgari ücret tutarı 29.611 $. Bu rakam aylık 2.468 $’a tekabül ediyor.
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Monako Dünya’nın en yüksek asgari ücretine sahip 3. ülkesi. Monako’da asgari ücretten yararlanan kişi sayısı %16’lık dilim. Geri kalan %84’lük bölüm asgari ücretin üzerinde çalışıyor. Haftalık olarak 39 saat resmi çalışma saati bulunan Monako’da yıllık asgari ücret 26.015 $. Bu sayı aylık olarak 2168 $’a tekabül ediyor.
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San Marino. Dünya’da güzellikleriyle bilinen San Marino, İtalya dolaylarında bir mikro devlet olarak ön plana çıkıyor. San Marino’da asgari ücretle çalışan bireyler yıllık olarak 24.347 $ alıyor. Bu sayı aylık maaşa vurulduğunda 2029 $ olarak kendini gösteriyor.
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Yeni Zelenda’da asgari ücretle çalışan bir işçi yıllık olarak 24.098 $ kazanıyor. Haftada 40 saat çalışma zorunluluğu bulunan Yeni Zelanda’da aylık alacağınız asgari ücret tutarı 2008 $.
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Belçika asgari ücreti haftalık 38 saat çalışma karşılığında yıllık olarak işçilere 23.104 $’a e denk geliyor. Aylık aldıkları maaş işse 1925 $. Dünya’nın en ünlü ülkelerinden biri olan Belçika, en yüksek asgari ücreti veren ülkeler listesinde yerini aldı.
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Hollanda yine dünyanın sayılı ülkelerinden biri. Ekonomi konusunda ilk sıralarda yer alan Hollanda’da haftalık çalışma saati:40. Bu saate karşılık olarak işçiler yıllık 23.003 $, aylık ise 1917 $ kazanıyorlar.
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Almanya asgari ücret konusunda diğer ülkelere nazaran biraz daha kesenin ağzını kapatmış. Saatlik en düşük 8.5 £ maaş verilen Almanya’da yıllık alınan toplam para 22.950 $. Bu sayı aylığa vurulduğunda 1913$ olarak kendini gösteriyor.
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İrlanda’da tam zamanlı çalışan bir işçi haftalık olarak 39 saat çalışır. Bu 39 saat için aylık 1874 $ yıllık 22.490 $ para alır. Listenin sonundaki ülke olan İrlanda, işçiler tarafından yoğun göç alan bir ülke olarak ön plana çıkıyor.
Asgari ücretin en yüksek olduğu 9 ülke
Bir ülkenin yaşam standartlarının olduğu kadar, hayat pahalılığının da önemli bir göstergesi olan asgari ücret ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Asgari ücretin yüksek olduğu ülkeleri sizler için hazırladık. İşte asgari ücretin en yüksek olduğu 9 ülke.


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