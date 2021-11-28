Ekonomi Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği 2022 zammı için pazarlıklar çarşamba günü başlayacak. Asgari ücrete güçlü bir zam olması beklenirken, hükümetin yeni rakamı daha da yukarı çıkarmak için çalışmalar yürüttüğü öğrenildi.

Abone Ol Google News
Nur Banu Aras Yeni Şafak
Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantını, 1 Aralık’ta yapacak.

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği 2022 zammı için pazarlıklar çarşamba günü başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantını, 1 Aralık’ta yapacak. Asgari ücrete güçlü bir zam olması beklenirken, hükümetin yeni rakamı daha da yukarı çıkarmak için çalışmalar yürüttüğü öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sabit ücretle çalışan kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeyeceğiz” ifadeleri ile asgari ücrette bir müjde olacağının sinyalini vermişti.

AK Parti'li Özhaseki'den 'asgari ücret' açıklaması: Herkesi tatmin edecek
OYNAT 00:40
AK Parti'li Özhaseki'den 'asgari ücret' açıklaması: Herkesi tatmin edecek
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süresi gelmeden asgari ücretin ne olacağını açıklayacağını belirtti. 'Cumhurbaşkanımız hiçbir çalışanı, sabit ücretliyi, dar gelirliyi enflasyon karşısında zor durumda bırakmayacak.' diyen Özhaseki, 'Daha süresi gelmeden Cumhurbaşkanımız asgari ücretin ne olacağını ilan edecektir. Bu konuda bizler de bekliyoruz ama en azından herkesi tatmin edecek, 'iyi oldu elhamdülillah' diyeceği bir ücretin olacağını ben tahmin ediyorum.' ifadesini kullandı.

TÜRK-İŞ 3.903 TL OLARAK BELİRLEDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Türk-İş, işçinin talebine ilişkin henüz bir rakam telaffuz etmese de bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetini 3 bin 903 TL olarak hesapladı. Brüt 3 bin 577 TL olan asgari ücretten yapılan 751 TL’lik kesintinin alınmaması ya da asgari ücretten kesilen vergi kalemlerinin sayısının düşürülmesi gibi seçenekler çalışılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrette ilk toplantının tarihini açıkladı
EKONOMİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrette ilk toplantının tarihini açıkladı
Korkutan sakatlık

Korkutan sakatlık

Dördüncü golde sakatlanan Mert Günok hastaneye kaldırıldı.
GZT GiresunsporBeşiktaşa fark attı

GZT Giresunspor
Beşiktaş'a fark attı

Siyah beyazlılar, ligde üst üste 4 maçtır puan alamıyor.
CHPde adaylık yarışı kızıştı: Kılıçdaroğluna aylar öncesinden çekilen fotoğrafla imaj çalışması

GZT Giresunspor Teknik Direktörü ​Hakan Keleş'ten dördüncü gol itirafı.

Bakan Koca, ​Türkiye'nin 27 Kasım koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkmenistan ile ticaret hedefi 5 milyar dolar: 9 maddelik ortak bildiri imzalandı
Dünya

Türkmenistan ile ticaret hedefi 5 milyar dolar: 9 maddelik ortak bildiri imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’da mevkidaşı Berdimuhammedov ile ortak anlaşmalara imza attı. Erdoğan “Türkmenistan’la ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmakta kararlıyız” dedi. Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15’inci Liderler Zirvesi için gittiği Aşkabat’ta “Kara ve hava yolu taşımacılığının yanı sıra enerji alanında da görüş alışverişinde bulunduk. Bugün imzaladığımız ortak bildiri 9 maddeden oluşuyor. Kardeş Türkmenistan’la zemini daha da güçlendiriyoruz. Anlaşmaların hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.
Arnavutluk Kosova ile birleşiyor
Dünya

Arnavutluk Kosova ile birleşiyor

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ‘Büyük Arnavutluk mümkün’ çıkışının ardından şimdi de Kosova ile birleşmek için yapılacak bir referandumda ‘evet’ oyu vereceğini açıkladı. Elbasan’da Arnavutluk ile Kosova’nın 7’nci görüşmesinde, iki ülke arasında 14 anlaşma imzalandı. Bu çerçevede sınırlarda polis kontrolü yerine kamera kontrolüne geçilmesine karar verildi
Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı 55 bini aştı
Gündem

Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı 55 bini aştı

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği İHA ve SİHA’ların savunma sanayiinde gösterdiği performans, bu alana ilgiyi artırdı. Eylül ayı itibarıyla İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı rekor kırarak 567 bin 65’e, kayıtlı drone sayısı 55 bin 725’e yükseldi. İHA eğitimi veren kuruluşların sayısı ise 54’e ulaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.