Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği 2022 zammı için pazarlıklar çarşamba günü başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantını, 1 Aralık’ta yapacak. Asgari ücrete güçlü bir zam olması beklenirken, hükümetin yeni rakamı daha da yukarı çıkarmak için çalışmalar yürüttüğü öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sabit ücretle çalışan kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeyeceğiz” ifadeleri ile asgari ücrette bir müjde olacağının sinyalini vermişti.

OYNAT 00:40 AK Parti'li Özhaseki'den 'asgari ücret' açıklaması: Herkesi tatmin edecek AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süresi gelmeden asgari ücretin ne olacağını açıklayacağını belirtti. 'Cumhurbaşkanımız hiçbir çalışanı, sabit ücretliyi, dar gelirliyi enflasyon karşısında zor durumda bırakmayacak.' diyen Özhaseki, 'Daha süresi gelmeden Cumhurbaşkanımız asgari ücretin ne olacağını ilan edecektir. Bu konuda bizler de bekliyoruz ama en azından herkesi tatmin edecek, 'iyi oldu elhamdülillah' diyeceği bir ücretin olacağını ben tahmin ediyorum.' ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

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TÜRK-İŞ 3.903 TL OLARAK BELİRLEDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Türk-İş, işçinin talebine ilişkin henüz bir rakam telaffuz etmese de bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetini 3 bin 903 TL olarak hesapladı. Brüt 3 bin 577 TL olan asgari ücretten yapılan 751 TL’lik kesintinin alınmaması ya da asgari ücretten kesilen vergi kalemlerinin sayısının düşürülmesi gibi seçenekler çalışılıyor.

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